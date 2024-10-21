Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Thanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 36, đường D5, phường 25, Bình Thạnh, TP.HCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tiếp nhận data khách hàng của Công ty, tìm kiếm khách hàng mới, phát triển mở rộng thị trường kinh doanh. Liên hệ, tư vấn khách hàng về những dịch vụ công ty cung cấp bao gồm: Quản trị Web; Quảng cáo google, Facebook ;Maps doanh nghiệp, APP... Đàm phán ký kết hợp đồng. Trao đổi với bộ phận Marketing thực hiện dự án. Chăm sóc khách hàng sau khi bàn giao sản phẩm.

Tiếp nhận data khách hàng của Công ty, tìm kiếm khách hàng mới, phát triển mở rộng thị trường kinh doanh.

Liên hệ, tư vấn khách hàng về những dịch vụ công ty cung cấp bao gồm: Quản trị Web; Quảng cáo google, Facebook ;Maps doanh nghiệp, APP...

Đàm phán ký kết hợp đồng. Trao đổi với bộ phận Marketing thực hiện dự án.

Chăm sóc khách hàng sau khi bàn giao sản phẩm.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về sale, telesale, kinh doanh là một lợi thế, đam mê lĩnh vực quảng cáo. Ưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành: Marketing, Quản Trị Kinh Doanh,... hoặc ngành nghề nào nếu bạn có đam mê với lĩnh vực quảng cáo. Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp cùng các bộ phận liên quan.

Có kinh nghiệm về sale, telesale, kinh doanh là một lợi thế, đam mê lĩnh vực quảng cáo.

Ưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành: Marketing, Quản Trị Kinh Doanh,... hoặc ngành nghề nào nếu bạn có đam mê với lĩnh vực quảng cáo.

Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp cùng các bộ phận liên quan.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Thanh Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng card, thưởng nóng, thưởng top doanh số Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết. Được đào tạo các kiến thức sale, digital marketintg,... Tổ chức sinh nhật, tặng hoa,...

Thưởng card, thưởng nóng, thưởng top doanh số

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết.

Được đào tạo các kiến thức sale, digital marketintg,...

Tổ chức sinh nhật, tặng hoa,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Thanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin