Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 36 Tuệ Tĩnh, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng

- Lập kế hoạch, xây dựng ngân sách Digital marketing theo tháng/ quý/ năm hoặc từng chiến dịch

- Thực hiện, quản lý và xây dựng chiến lược truyền thông Digital marketing

- Trực tiếp triển khai và tối ưu truyền thông quảng cáo trên các kênh: Facebook,Google,

- Cập nhật, phân tích thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm và các chương trình của đối thủ cạnh tranh

- Đề xuất và thực hiện các chương trình khuyến mại, truyền thông, quảng bá và xây dựng thương hiệu

- Phân tích, báo cáo công việc theo định kỳ

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý

- Tốt nghiệp CĐ/ ĐH trở lên Chuyên ngành Đào tạo: Digital, công nghệ thông tin, marketing, truyền hình, truyền thông/PR, báo chí. -Có kinh nghiệm tối thiếu 2 năm về chạy quảng cáo Facebook. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mảng mỹ phẩm, làm đẹp...

- Chịu khó tìm tòi ý tưởng quảng cáo chuyển đổi - Có tư duy viết Content, kịch bản media chuyển đổi - Có khả năng làm việc nhóm.

Tại Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 10 - 13tr theo năng lực + Thưởng theo Lead thành công + Thưởng theo Doanh số

- BHXH, BHYT, THTNLĐ, BNN, BHTN, nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết theo quy định của pháp luật hiện hành

- Chính sách đãi ngộ, phúc lợi cạnh tranh, lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Các chế độ theo quy định của công ty: Du lịch hàng năm, tham gia hoạt động teambuilding, dã ngoại, CLB bóng đá... và nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác

- Làm việc tại đơn vị uy tín bậc nhất về thẩm mỹ và làm đẹp tại Việt Nam

- Teamwork với các Phòng ban bộ phận một cách chuyên nghiệp; được làm việc với các chuyên gia, đối tác hàng đầu về Digital tại Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang

