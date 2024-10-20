Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Thời trang Việt Thắng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 72 Lĩnh Nam, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

► Mô tả công việc:

Chịu trách nhiệm về hoạt động và hiệu quả hoạt động digital marketing trên các kênh sàn TMĐT:

+ Xây dựng kế hoạch và triển khai CTKM/Campaign bán hàng thúc đẩy doanh số trên sàn TMĐT (TikTok, Shopee, ...) theo năm/quý/tháng phù hợp với chiến lược phát triển công ty.

+ Đề xuất ý tưởng, lập kế hoạch, thực hiện chạy quảng cáo (nội & ngoại sàn) sản phẩm của Công ty cho các kênh sàn TMĐT: Tiktok, Shopee, ...

+ Làm việc với KAM ngành hàng, phối hợp bộ phận lên kế hoạch, ý tưởng media cho các ngày sale lớn hàng đảm bảo hiệu quả các chương trình của shop với sàn.

+ Nghiên cứu, phân tích và đưa phương án tối ưu gian hàng, sản phẩm phù hợp insight khách hàng, ...

Nghiên cứu thị trường: Thu thập, phân tích thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm, thông tin về các chương trình của đối thủ cạnh tranh trên các sàn TMĐT để có phương án hành động kịp thời. Báo cáo tiến độ công việc và kết quả cho cấp trên. Các công việc liên quan khác theo sự phân công của trưởng nhóm.

Báo cáo tiến độ công việc và kết quả cho cấp trên.

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của trưởng nhóm.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

► Yêu cầu:

Kinh nghiệm 1 trở lên Ưu tiên chuyên ngành Thương mại điện tử, Kinh tế, Marketing, hoặc những chuyên ngành tương đương. Tối thiểu 1 năm làm việc liên quan đến các lĩnh vực E-commerce (Đã từng chạy quảng cáo Shopee, TikTok, ...) hoặc Digital marketing (Ưu tiên ứng viên làm việc trong ngành thời trang) Am hiểu về các công cụ Digital Marketing Có kiến thức và am hiểu về các sàn Thương mại điện tử: Tiktok, Shopee,... Kỹ năng/khả năng phân tích, tổng hợp số liệu Ham học hỏi, tìm tòi số liệu.

Tại Công ty Cổ phần Thời trang Việt Thắng Thì Được Hưởng Những Gì

► Quyền lợi:

Được hưởng mức lương 10-15tr (thỏa thuận theo năng lực). Được thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật, lương tháng thứ 13... Hỗ trợ ăn trưa 30.000đ/ bữa Chế độ 12 ngày phép/năm Tham gia BHXH theo quy định. Có cơ hội thăng tiến theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thời trang Việt Thắng

