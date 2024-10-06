Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Intracom, Số 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Nghiên cứu thị trường, dữ liệu khách hàng, đề xuất chiến dịch digital marketing; Quản lý và tối ưu hiệu suất các hoạt động trên hệ thống các kênh (Facebook, Linkedin, Twitter, Website, Email ...); Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo theo ngân sách được duyệt; Kiểm soát các kênh quảng cáo, nội dung quảng cáo theo tiêu chuẩn; Đo lường và phân tích chiến dịch quảng cáo để tối ưu nội dung/thiết kế/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi; Báo cáo các chỉ số về hiệu suất của các kênh và chiến dịch quảng cáo; Cộng tác với các phòng ban liên quan để tối ưu các kênh và chiến dịch quảng cáo.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn

Cử nhân chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc chuyên ngành liên quan.

Kiến thức & kinh nghiệm liên quan

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong lĩnh vực phần mềm hoặc công nghệ; Hiểu biết về Digital Marketing: quảng cáo trực tuyến, mạng xã hội, SEO, email marketing; Hiểu biết về UX/UI (thiết kế giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng); Nắm vững các công cụ, nền tảng: Google Ads, Facebook Ads, Google Analytics Google Marketing Platform; Kỹ năng phân tích dữ liệu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương & thưởng

Mức lương 12.000.000 VNĐ - 17.000.000 VNĐ; Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty; Cấp máy tính làm việc.

Môi trường làm việc

Văn hóa học tập thúc đẩy phát triển cá nhân; BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành; Khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Event, team building tập thể được tổ chức thường xuyên: ngày 8/3, ngày 20/10, ngày 19/11, Trung Thu, Gala cuối năm, nghỉ mát hàng năm...; Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức (Seminar công nghệ, CLB: đọc sách, tiếng Nhật, tiếng Anh...); Được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các khóa học kỹ năng mềm, các khóa đào tạo chuyên môn, thi các chứng chỉ uy tín trong nước và quốc tế.

Lộ trình nghề nghiệp

Lộ trình phát triển con đường sự nghiệp là một phần của quá trình phát triển nhân viên tại Deha Việt Nam, bao gồm sự phát triển theo chiều dọc thăng tiến lên các vị trí chuyên gia, quản lý; Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát huy tối đa khả năng, phát triển sự nghiệp; Được định hướng mục tiêu cá nhân, nhóm và tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM

