Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Intracom, Số 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Nghiên cứu thị trường, dữ liệu khách hàng, đề xuất chiến dịch digital marketing; Quản lý và tối ưu hiệu suất các hoạt động trên hệ thống các kênh (Facebook, Linkedin, Twitter, Website, Email ...); Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo theo ngân sách được duyệt; Kiểm soát các kênh quảng cáo, nội dung quảng cáo theo tiêu chuẩn; Đo lường và phân tích chiến dịch quảng cáo để tối ưu nội dung/thiết kế/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi; Báo cáo các chỉ số về hiệu suất của các kênh và chiến dịch quảng cáo; Cộng tác với các phòng ban liên quan để tối ưu các kênh và chiến dịch quảng cáo.
Nghiên cứu thị trường, dữ liệu khách hàng, đề xuất chiến dịch digital marketing;
Quản lý và tối ưu hiệu suất các hoạt động trên hệ thống các kênh (Facebook, Linkedin, Twitter, Website, Email ...);
Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo theo ngân sách được duyệt;
Kiểm soát các kênh quảng cáo, nội dung quảng cáo theo tiêu chuẩn;
Đo lường và phân tích chiến dịch quảng cáo để tối ưu nội dung/thiết kế/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi;
Báo cáo các chỉ số về hiệu suất của các kênh và chiến dịch quảng cáo;
Cộng tác với các phòng ban liên quan để tối ưu các kênh và chiến dịch quảng cáo.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn
Cử nhân chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc chuyên ngành liên quan.
Kiến thức & kinh nghiệm liên quan
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong lĩnh vực phần mềm hoặc công nghệ; Hiểu biết về Digital Marketing: quảng cáo trực tuyến, mạng xã hội, SEO, email marketing; Hiểu biết về UX/UI (thiết kế giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng); Nắm vững các công cụ, nền tảng: Google Ads, Facebook Ads, Google Analytics Google Marketing Platform; Kỹ năng phân tích dữ liệu.
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong lĩnh vực phần mềm hoặc công nghệ;
Hiểu biết về Digital Marketing: quảng cáo trực tuyến, mạng xã hội, SEO, email marketing;
Hiểu biết về UX/UI (thiết kế giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng);
Nắm vững các công cụ, nền tảng: Google Ads, Facebook Ads, Google Analytics Google Marketing Platform;
Kỹ năng phân tích dữ liệu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương & thưởng
Mức lương 12.000.000 VNĐ - 17.000.000 VNĐ; Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty; Cấp máy tính làm việc.
Mức lương 12.000.000 VNĐ - 17.000.000 VNĐ;
Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty;
Cấp máy tính làm việc.
Môi trường làm việc
Văn hóa học tập thúc đẩy phát triển cá nhân; BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành; Khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Event, team building tập thể được tổ chức thường xuyên: ngày 8/3, ngày 20/10, ngày 19/11, Trung Thu, Gala cuối năm, nghỉ mát hàng năm...; Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức (Seminar công nghệ, CLB: đọc sách, tiếng Nhật, tiếng Anh...); Được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các khóa học kỹ năng mềm, các khóa đào tạo chuyên môn, thi các chứng chỉ uy tín trong nước và quốc tế.
Văn hóa học tập thúc đẩy phát triển cá nhân;
BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành;
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Event, team building tập thể được tổ chức thường xuyên: ngày 8/3, ngày 20/10, ngày 19/11, Trung Thu, Gala cuối năm, nghỉ mát hàng năm...;
Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức (Seminar công nghệ, CLB: đọc sách, tiếng Nhật, tiếng Anh...);
Được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các khóa học kỹ năng mềm, các khóa đào tạo chuyên môn, thi các chứng chỉ uy tín trong nước và quốc tế.
Lộ trình nghề nghiệp
Lộ trình phát triển con đường sự nghiệp là một phần của quá trình phát triển nhân viên tại Deha Việt Nam, bao gồm sự phát triển theo chiều dọc thăng tiến lên các vị trí chuyên gia, quản lý; Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát huy tối đa khả năng, phát triển sự nghiệp; Được định hướng mục tiêu cá nhân, nhóm và tổ chức.
Lộ trình phát triển con đường sự nghiệp là một phần của quá trình phát triển nhân viên tại Deha Việt Nam, bao gồm sự phát triển theo chiều dọc thăng tiến lên các vị trí chuyên gia, quản lý;
Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát huy tối đa khả năng, phát triển sự nghiệp;
Được định hướng mục tiêu cá nhân, nhóm và tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

