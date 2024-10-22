Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Comatce, Số 61 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Chạy chuyển đổi đa kênh Google Ads/Facebooks/Tiktok Ads. Lên kế hoạch (quản lý và phân bổ ngân sách) và triển khai các chiến dịch Ads của cá nhân (theo kế hoạch chung của team). Theo dõi, đo lường và báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của các kênh quảng cáo và đưa ra các giải pháp tối ưu ngân sách quảng cáo với cấp trên. Chủ động sản xuất/đề xuất content (Nội dung + hình ảnh) quảng cáo; kết hợp với team Social Content sáng tạo ra nội dung hiệu quả để chạy quảng cáo. Cập nhật các kỹ thuật, các xu hướng quảng cáo mới để áp dụng vào việc vận hành quảng cáo. Sử dụng các công cụ để làm landingpage phục vụ cho QC. Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Chạy chuyển đổi đa kênh Google Ads/Facebooks/Tiktok Ads.

Lên kế hoạch (quản lý và phân bổ ngân sách) và triển khai các chiến dịch Ads của cá nhân (theo kế hoạch chung của team).

Theo dõi, đo lường và báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của các kênh quảng cáo và đưa ra các giải pháp tối ưu ngân sách quảng cáo với cấp trên.

Chủ động sản xuất/đề xuất content (Nội dung + hình ảnh) quảng cáo; kết hợp với team Social Content sáng tạo ra nội dung hiệu quả để chạy quảng cáo.

Cập nhật các kỹ thuật, các xu hướng quảng cáo mới để áp dụng vào việc vận hành quảng cáo.

Sử dụng các công cụ để làm landingpage phục vụ cho QC.

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành về Marketing/Kinh tế/QTKD,... Kinh nghiệm: trên 1 năm kinh nghiệm trở lên chạy quảng cáo chuyển đổi các kênh: Mạnh về Facebook và Google hoặc một trong những kênh Tiktok/Youtube.... với chi phí quảng cáo tối ưu. Có kinh nghiệm làm việc trong ngành mỹ phẩm, giáo dục, TMĐT, chăm sóc sức khỏe, mẹ & bé.... Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ Google Trend, Analytic, GTM,.... nắm rõ các chỉ số CPA, CTR, CR, CPC,... phục vụ cho việc đo lường và tối ưu. Tư duy/ kỹ năng: Có khả năng đọc và phân tích số liệu; chủ động học hỏi và nghiên cứu kiến thức mới. Biết sử dụng các công cụ Photoshop, Ladipage, Canva.... Có laptop cá nhân.

Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành về Marketing/Kinh tế/QTKD,...

Kinh nghiệm: trên 1 năm kinh nghiệm trở lên chạy quảng cáo chuyển đổi các kênh: Mạnh về Facebook và Google hoặc một trong những kênh Tiktok/Youtube.... với chi phí quảng cáo tối ưu.

Có kinh nghiệm làm việc trong ngành mỹ phẩm, giáo dục, TMĐT, chăm sóc sức khỏe, mẹ & bé....

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ Google Trend, Analytic, GTM,.... nắm rõ các chỉ số CPA, CTR, CR, CPC,... phục vụ cho việc đo lường và tối ưu.

Tư duy/ kỹ năng: Có khả năng đọc và phân tích số liệu; chủ động học hỏi và nghiên cứu kiến thức mới.

Biết sử dụng các công cụ Photoshop, Ladipage, Canva....

Có laptop cá nhân.

Tại Công ty TNHH Bibabo Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng lương xứng đang theo năng lực: lương cứng 9-18 triệu/tháng + thưởng hiệu quả công việc, review ít nhất 1 lần/năm Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật kể từ khi ký chính thức Review Công việc theo tiêu chuẩn 3P: 1 năm 1 lần, nghỉ phép có lương 12 ngày/năm Thưởng vượt kế hoạch, tết dương, lương tháng 13, liên hoan công ty tháng, quý, năm. Công ty cung cấp bữa ăn trưa miễn phí (Cung cấp đa dạng thực đơn: Cơm mẹ nấu, Cơm healthy, cơm chay, bún, phở...) Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6 từ 09h00 18h00, nghỉ trưa từ 12h13h15 Địa điểm làm việc: Tòa Comatce 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Hưởng lương xứng đang theo năng lực: lương cứng 9-18 triệu/tháng + thưởng hiệu quả công việc, review ít nhất 1 lần/năm

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật kể từ khi ký chính thức Review Công việc theo tiêu chuẩn 3P: 1 năm 1 lần, nghỉ phép có lương 12 ngày/năm

Thưởng vượt kế hoạch, tết dương, lương tháng 13, liên hoan công ty tháng, quý, năm.

Công ty cung cấp bữa ăn trưa miễn phí (Cung cấp đa dạng thực đơn: Cơm mẹ nấu, Cơm healthy, cơm chay, bún, phở...)

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6 từ 09h00 18h00, nghỉ trưa từ 12h13h15

Địa điểm làm việc: Tòa Comatce 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bibabo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin