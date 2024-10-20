Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM
- Hà Nội: Số 67 ngõ 7 Phạm Hùng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Triển khai, tối ưu các chiến dịch quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của công ty trên các kênh online: Google Adwords, Facebook, Zalo...
Lập kế hoạch, thực thi và theo dõi các hoạt động truyền thông, hình ảnh công ty trên các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo...).
Phối hợp và cung cấp ý tưởng cho bộ phận Nội dung phòng Marketing để xây dựng chiến lược content.
Phối hợp với bộ phận Thiết kế nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm trên 5 năm
Tư duy sáng tạo, có kiến thức về SEO, Google Analylist là một lợi thế.
Nhạy bén với thị trường, nắm bắt nhanh các công nghệ kỹ thuật mới
Tinh thần trách nhiệm cao
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt
Ưu tiên kinh nghiệm chạy các ngành khách hàng cao cấp
Tại Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương theo thỏa thuận (Tùy theo năng lực)
Bảo hiểm theo quy định công ty
Thưởng Lễ/Tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
