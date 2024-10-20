Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 67 ngõ 7 Phạm Hùng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai, tối ưu các chiến dịch quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của công ty trên các kênh online: Google Adwords, Facebook, Zalo... Lập kế hoạch, thực thi và theo dõi các hoạt động truyền thông, hình ảnh công ty trên các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo...). Phối hợp và cung cấp ý tưởng cho bộ phận Nội dung phòng Marketing để xây dựng chiến lược content. Phối hợp với bộ phận Thiết kế nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra

Triển khai, tối ưu các chiến dịch quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của công ty trên các kênh online: Google Adwords, Facebook, Zalo...

Lập kế hoạch, thực thi và theo dõi các hoạt động truyền thông, hình ảnh công ty trên các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo...).

Phối hợp và cung cấp ý tưởng cho bộ phận Nội dung phòng Marketing để xây dựng chiến lược content.

Phối hợp với bộ phận Thiết kế nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm trên 5 năm Tư duy sáng tạo, có kiến thức về SEO, Google Analylist là một lợi thế. Nhạy bén với thị trường, nắm bắt nhanh các công nghệ kỹ thuật mới Tinh thần trách nhiệm cao Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt Ưu tiên kinh nghiệm chạy các ngành khách hàng cao cấp

Kinh nghiệm trên 5 năm

Tư duy sáng tạo, có kiến thức về SEO, Google Analylist là một lợi thế.

Nhạy bén với thị trường, nắm bắt nhanh các công nghệ kỹ thuật mới

Tinh thần trách nhiệm cao

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt

Ưu tiên kinh nghiệm chạy các ngành khách hàng cao cấp

Tại Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo thỏa thuận (Tùy theo năng lực) Bảo hiểm theo quy định công ty Thưởng Lễ/Tết

Lương theo thỏa thuận (Tùy theo năng lực)

Bảo hiểm theo quy định công ty

Thưởng Lễ/Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin