Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI
- Hà Nội: Ngọc Hồi, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
· Lên kế hoạch và thực hiện tất cả các hoạt động Digital marketing bao gồm SEO, lên kế hoạch truyền thông chạy quảng cáo trên nhiều nền tảng như Facebook, Google AdWords, Tiktok..., và các nền tảng khác.
· Thiết kế và thực hiện các chiến lược marketing tổng thể, bao gồm cả offline và online, nhằm tăng cường nhận thức thương hiệu và thúc đẩy doanh số.
· Giám sát hiệu quả các hoạt động Digital marketing, đánh giá, đo lường và báo cáo về hiệu suất của tất cả các chiến dịch.
· Chụp, quay để sản xuất nội dung video chất lượng cao cho mục đích marketing và thúc đẩy trên các kênh truyền thông của công ty..
· Tiến hành các hoạt động nghiên cứu thị trường & nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
· Quản trị website, cập nhật kịp thời về thông tin sản phẩm mới, nội dung bài viết trên website của Công ty
· Quản lý – phát triển nội dung: forum seeding, diễn đàn, blog,... để đẩy các thông tin sản phẩm, từ khóa.
· Tối ưu từ khóa, đẩy các từ khóa liên quan đến các sản phẩm công ty lên top
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, đặc biệt là trong việc chạy quảng cáo trực tuyến và sản xuất video
· Kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ marketing, AI và phần mềm chỉnh sửa video
· Có hiểu biết về SEO và kỹ năng tối ưu hóa website
· Sáng tạo, linh hoạt và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
· Thưởng tháng 13, thưởng doanh thu
· Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện
· Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
· Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định
· Hưởng các chế độ nghỉ phép năm, hiếu hỷ, ốm đau, thai sản, các ngày lễ tết trong năm,
· Tham gia các hoạt động party, team building do công ty tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI