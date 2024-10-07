Tuyển Digital Marketing Công ty CP Khoa học Dữ liệu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, toà HH2 Yên Hoà, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai MKT SEO và tối ưu chuyển đổi trên các website của công ty. Triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trả phí trên Google, Facebook, TikTok và các nền tảng quảng cáo trả phí khác nhằm phục vụ các mục tiêu của business. Xác định target audience, lựa chọn Ads platform phù hợp, xây dựng ngân sách & đề xuất KPI Nghiên cứu đối thủ và thị trường để lập kế hoạch quảng cáo hiệu quả Thiết lập và quản lý các chiến dịch để thúc đẩy các chỉ số Xây dựng kịch bản thử nghiệm A/B test Trích xuất, xử lý dữ liệu phục vụ cho việc phân tích Theo dõi, phân tích số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu chi phí của các chiến dịch quảng cáo: chi phí click, hiển thị, chuyển đổi (ROAS, CPC, CPA, CPV, CPM, CTR,...) Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ và kết quả đề ra Lập báo cáo, đánh giá, đề xuất phương án cải thiện hiệu quả chung của chiến dịch Thực hiện nghiệm thu và thanh toán hàng tháng. Tham vấn cho cấp quản lý để thực hiện các chiến dịch digital performance hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành Marketing, Quảng cáo, Truyền thông hoặc ngành liên quan. 3+ năm kinh nghiệm trong marketing kỹ thuật số, với thành tích đã được chứng minh trong SEO, PPC và marketing mạng xã hội. Có tư duy data-driven và áp dụng sâu sát vào thực thi. Hiểu biết sâu sắc về nguyên tắc marketing kỹ thuật số, bao gồm phân khúc đối tượng, nghiên cứu từ khóa, tối ưu hóa trang đích và tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi. Chuyên môn về Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads và các công cụ marketing kỹ thuật số khác có liên quan. Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

Tại Công ty CP Khoa học Dữ liệu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng

Lương cứng: thỏa thuận Lương tháng thứ 13. Thưởng hoa hồng, thưởng KPIs hàng Quý/Năm, thưởng thi đua chương trình bán hàng;

Quyền lợi được hưởng:

Được tham gia vào các dự án lớn đang triển khai tại các cơ quan nhà nước, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn tại Việt Nam; Được đào tạo kiến thức chuyên sâu phục vụ công việc, được đánh giá và đề xuất các vị trí cao hơn; Làm việc trong môi trường năng động và thoải mái; Học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia; Cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở; Hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ về lương, thưởng, nghỉ phép theo quy định của pháp luật; Các chế độ phúc lợi khác (Cơm trưa tại Công ty, Trợ cấp dùng máy tính cá nhân, Teambuilding, Du lịch, các chương trình hoạt động gắn kết khác,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Khoa học Dữ liệu

