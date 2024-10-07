Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TOKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TOKI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TOKI VIỆT NAM

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TOKI VIỆT NAM

Mức lương
3 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Miền Nam

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 3 - 8 Triệu

Lên kế hoạch ads cho các kênh truyền thông của trung tâm (Google, Facebook, Tik Tok, Youtube,..) Chịu trách nhiệm về content: Biên tập, viết bài, đưa tin các hoạt động và hình ảnh về sản phẩm dự án, nhằm cập nhật những tin tức nóng hổi nhất đến khách hàng mục tiêu, tạo độ hot cho chương trình đang theo dõi, quản lý. Chăm sóc facebook, website, Thống kê phân tích số liệu doanh thu chi phí và đánh giá hiệu quả các kênh quảng cáo (ROAS, CPC, CPA, CPV, CPM, CTR,..)
Lên kế hoạch ads cho các kênh truyền thông của trung tâm (Google, Facebook, Tik Tok, Youtube,..)
Chịu trách nhiệm về content: Biên tập, viết bài, đưa tin các hoạt động và hình ảnh về sản phẩm dự án, nhằm cập nhật những tin tức nóng hổi nhất đến khách hàng mục tiêu, tạo độ hot cho chương trình đang theo dõi, quản lý. Chăm sóc facebook, website,
Thống kê phân tích số liệu doanh thu chi phí và đánh giá hiệu quả các kênh quảng cáo (ROAS, CPC, CPA, CPV, CPM, CTR,..)

Với Mức Lương 3 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã từng xây dựng fanpage trên 10k followers Có kiến thức về marketing online: xu hướng, thị hiếu.. Có kinh nghiệm chạy ads, nghiên cứu từ khoá Google, sử dụng các công cụ phân tích, đo lường hiệu quả quảng cáo.
Đã từng xây dựng fanpage trên 10k followers
Có kiến thức về marketing online: xu hướng, thị hiếu..
Có kinh nghiệm chạy ads, nghiên cứu từ khoá Google, sử dụng các công cụ phân tích, đo lường hiệu quả quảng cáo.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TOKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc linh động tại nhà Lương: Hệ thống bảng lương rõ ràng dựa trên đánh giá giá trị công việc, theo quy chế tăng lương định kỳ theo đánh giá thực hiện công việc Thưởng hấp dẫn : theo năng lực làm việc, hiệu quả hàng năm, thưởng dự án, thưởng thành tích đặc biệt, thưởng theo xếp loại thi đua.
Làm việc linh động tại nhà
Lương: Hệ thống bảng lương rõ ràng dựa trên đánh giá giá trị công việc, theo quy chế tăng lương định kỳ theo đánh giá thực hiện công việc
Thưởng hấp dẫn : theo năng lực làm việc, hiệu quả hàng năm, thưởng dự án, thưởng thành tích đặc biệt, thưởng theo xếp loại thi đua.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TOKI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TOKI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TOKI VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 1C Trương Phước Phan, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh

