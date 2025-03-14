Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Capital Palace, 29 Liễu Giai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

• Lên kế hoạch các hoạt động hoạt náo thu hút & tương tác khách hàng tại cửa hàng

• Đề xuất CTKM chung và CTKM phù hợp với đặc thù từng điểm bán. Triển khai, giám sát, đánh giá hoạt động trưng bày POSM, CTKM và triển khai đúng tiến độ

• Phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác cùng đối tác, nhãn hàng, trung tâm thương mại: trưng bày, sản xuất POSM, hoạt động activation tại cửa hàng......

• Quản lý và triển khai phân bổ các vật phẩm tiếp thị (POSM) trưng bày tại cửa hàng hiệu quả nhằm tối đa hiệu quả trưng bày, hiệu quả sử dụng tài sản, vật dụng của công ty, của nhãn hàng

• Đưa ra ý tưởng thiết kế, nội dung cho các POSM và lên kế hoạch sản xuất, triển khai trưng bày.

• Nghiệm thu thi công hình ảnh, nội thất và kiểm tra cửa hàng theo từng chương trình

• Đánh giá, báo cáo và phân tích hiệu quả của các chương trình khuyến mãi, đưa ra các đề xuất cải tiến.

• Duy trì mối quan hệ tốt với nhãn hàng, các quản lý cửa hàng và đội ngũ nhân viên bán hàng để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt và công việc diễn ra hiệu quả.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành QTKD, Marketing hoặc các ngành nghề khác có liên quan.

• Giới tính: Nam

• Độ tuổi: Từ 25 đến 32 tuổi

• Có kinh nghiệm 2 năm làm việc trong lĩnh vực chuỗi cửa hàng bán lẻ thời trang, mỹ phẩm, FMCG...

• Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

• Có khả năng tổng hợp & phân tích số liệu báo cáo hoạt động marketing

• Hiểu rõ về luật quảng cáo & luật khuyến mại

• Ứng viên có tư duy tốt về hình ảnh, duy mỹ & sáng tạo

• Có tính chủ động, cầu tiến trong công việc

• Sức khoẻ tốt, đáp ứng được khả năng đi lại

Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập 14-17 triệu/tháng (Thoả thuận theo năng lực)

• Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước

• Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến tốt

• Thưởng Tết và lương tháng 13, quà tặng sinh nhật

• Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc

• Được đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn

• Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin