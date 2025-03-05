Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 104 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Lên nội dung và làm media chạy quảng cáo cho chiến dịch của công ty (đa kênh: facebook, google, ...)

Sản phẩm: Khóa học giao tiếp 1-1 với người nước ngoài.

Tối ưu giá và chất lượng data của chiến dịch.

Nghiên cứu các thị trường mới và đối thủ, đưa ra hình thức chạy và phương án tối ưu phù hợp.

Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức và kinh nghiệm từ 3 năm Digital Marketing.

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến Marketing.

Từng làm việc với các sản phẩm công nghệ là điểm cộng.

Chăm chỉ; Kỹ năng giao tiếp, trình bày vấn đề, làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn 15M - 25M, bao gồm lương cứng + com

Thưởng tiền mặt hoặc quà tặng vào các dịp lễ tết, lương tháng thứ 13… theo chính sách của Công ty.

Ăn trưa tại công ty.

Cung cấp đầy đủ máy tính, thiết bị làm việc hiện đại, cấu hình cao.

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả làm việc.

Các cơ hội phát triển năng lực và thăng tiến lên vị trí cao hơn luôn rộng mở.

Được hưởng ưu đãi cao khi mua sản phẩm của công ty.

Được hỗ trợ chi phí tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn theo định hướng của Công ty.

Các hoạt động team building, các event chăm lo đời sống tinh thần của nhân viên như sinh nhật, liên hoan hàng tháng,...

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao và tôn trọng ý kiến cá nhân, ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY

