Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HOMITECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

• Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục Đối tác/Khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Công ty (HCI, VDI, Firewall, các giải pháp về bảo mật, Network…)

• Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

• Đạt được chỉ tiêu doanh số theo thỏa thuận với Công ty.

• Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới Đối tác/Khách hàng và đối tác tiềm năng.

• Giải quyết các vấn đề của Đối tác/Khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy.

• Báo cáo Quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của Đối tác/Khách hàng, hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ.

Mức lương 15m- 25mVNĐ + phụ cấp 2m VNĐ