Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HOMITECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOMITECH
- Hồ Chí Minh: Lầu 16, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
• Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục Đối tác/Khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Công ty (HCI, VDI, Firewall, các giải pháp về bảo mật, Network…)
• Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
• Đạt được chỉ tiêu doanh số theo thỏa thuận với Công ty.
• Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới Đối tác/Khách hàng và đối tác tiềm năng.
• Giải quyết các vấn đề của Đối tác/Khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy.
• Báo cáo Quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của Đối tác/Khách hàng, hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ.
Mức lương 15m- 25mVNĐ + phụ cấp 2m VNĐ
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tuổi: 28 – 40
• Ít nhất 02 năm kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOMITECH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOMITECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI