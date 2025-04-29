Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 36 Song Hành Cao Tốc Lake View, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Sáng tạo nội dung quảng cáo (Edit video, hình ảnh, thiết kế landing page...).
Tạo chiến dịch quảng cáo (lên camp chạy ads đa kênh).
Tối ưu hóa ngân sách cho từng chiến dịch.
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thái độ học hỏi cao và cầu tiến.
Có laptop cá nhân.
Kỹ năng chỉnh sửa cơ bản trên Canva, Capcut,...
Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo).
Tại CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo toàn bộ kiến thức về chạy ads ( performance đa kênh : Facebook, TikTok, Google)
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Phụ cấp + hoa hồng trên từng đơn hàng đạt đủ KPI.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty + đóng bảo hiểm
Có lộ trình thăng tiến + lương thưởng rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
