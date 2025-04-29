Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 36 Song Hành Cao Tốc Lake View, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Sáng tạo nội dung quảng cáo (Edit video, hình ảnh, thiết kế landing page...).

Tạo chiến dịch quảng cáo (lên camp chạy ads đa kênh).

Tối ưu hóa ngân sách cho từng chiến dịch.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thái độ học hỏi cao và cầu tiến.

Có laptop cá nhân.

Kỹ năng chỉnh sửa cơ bản trên Canva, Capcut,...

Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo).

Tại CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo toàn bộ kiến thức về chạy ads ( performance đa kênh : Facebook, TikTok, Google)

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Phụ cấp + hoa hồng trên từng đơn hàng đạt đủ KPI.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty + đóng bảo hiểm

Có lộ trình thăng tiến + lương thưởng rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin