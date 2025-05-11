Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2025
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Mức lương
6 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Gold Star 217/4 Nơ Trang Long, P.12, Bình Thạnh, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 6 - 30 Triệu

Liên hệ với doanh nghiệp có nhu cầu quảng cáo liên quan đến Digital Marketing, hay tư vấn chiến lược Digital tổng thể.
Quản lý và xây dựng kế hoạch giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, duy trì và phát triển các mối quan hệ khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận liên quan như đội xây dựng plan, đội hỗ trợ khách hàng để chạy và theo dõi chiến dịch cho khách hàng.
Quản lý và phát triển nguồn KH, tìm kiếm nguồn KHDN dựa theo data có sẵn hoặc chủ động tìm kiếm nguồn KH ngoài.
Chăm sóc, giữ quan hệ với khách hàng để có thể upsales, tăng doanh thu đối với khách hàng đã sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty.
Chịu trách nhiệm về doanh số kinh doanh cá nhân. thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Không yêu cầu kinh nghiệm được đào tạo từ A-Z
● Làm việc được fulltime, có laptop cá nhân để làm việc
● Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, bán hàng. Thích học hỏi cái mới, yêu thích kinh doanh, không ngại bị từ chối.
● Thái độ làm việc tích cực, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và chủ động trong công việc.
● Sử dụng thành thạo Microsoft word, Excel, Email.g

Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập: 6.000.000 VND – 15.000.000 VND (Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng KPIs)
● Review lương, xét duyệt dựa theo Performance , cơ chế thưởng rõ ràng.
● Career Path minh bạch, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng chuyên sâu và thăng tiến trong công việc.
● Được đóng đầy đủ: BHXH, BHTN, BHYT, Công Đoàn,... theo quy định của nhà nước, Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, giàu kinh nghiệm, máu lửa công việc & nhiệt huyết.
● Được đào tạo/ tham các khóa học trong và ngoài công ty, để đáp ứng kinh nghiệm chuyên môn kịp thời, nắm bắt xu thế thị trường.
● Quyền lợi theo luật Lao động, và các chế độ phúc lợi riêng tại Ads Agency: team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, các sự kiện nội bộ theo từng giai đoạn trong năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 217/4 Nơ Trang Long, P.12, Quận Bình Thạnh

