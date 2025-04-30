Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Ngày đăng tuyển: 30/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

Digital Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, 2 toà QCoop Building, số 150 Nguyễn Xí, phường 26, Bình Thạnh, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Đào tạo cách viết content quảng cáo, các keyword tối ưu cho Facebook.
Đào tạo cách cách phân tích insight khách hàng.
Đào tạo quảng cáo Facebook mục tiêu tin nhắn, tương tác.
Thực chiến quảng cáo kênh Facebook (mục tiêu tin nhắn + traffic) với ngân sách 50.000.000 VNĐ/tháng.
Đào tạo cách phân tích các chỉ số tối ưu quảng cáo, xử lý vấn đề.
Thực hành thiết kế hình ảnh với các phần mềm Canvas, Photoshop…
Thực chiến quảng cáo kênh Facebook với ngân sách 100.000.000 – 150.000.000 VNĐ/tháng.
Đào tạo hình thức chạy chuyển đổi, cách phân tích chất lượng data, tối ưu quảng cáo.
Đào tạo công cụ làm landing page.
Đào tạo cách chạy quảng cáo các kênh mới: Google, Zalo, Tik Tok,…

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ
Độ tuổi: 2000 – 2003.
Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị Marketing, Truyền thông, Kinh tế, Xã hội.
Tư duy/kỹ năng: Cầu chủ động học hỏi và nghiên cứu kiến thức mới.
Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 3.000.000 – 6.000.000 VNĐ/tháng.
Được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực Digital Marketing.
Các kỹ năng được học thực tế:
Kỹ năng triển khai digital marketing trên các kênh phổ biến (Facebook, Google, Tiktok, Zalo)
Kỹ năng đặt mục tiêu cá nhân
Kỹ năng báo cáo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa 17T4, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-digital-marketing-thu-nhap-3-6-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job353698
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 12 Triệu
Hạn nộp: 01/03/2026
Hà Nội 4 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 293 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu
Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 293 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Hàn làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 39 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Hàn
30 - 39 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Vinafco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Vinafco
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần TCR Distributing làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ phần TCR Distributing
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Hỗ Trợ Công Nghệ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Hỗ Trợ Công Nghệ
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Visimex làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Visimex
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THE A LIST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THE A LIST VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH 1986 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty TNHH 1986 Việt Nam
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Beauty of Japan Tours làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD Beauty of Japan Tours
400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Salonzo Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu Salonzo Group
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Công Nghệ Điện Tử Holo Times làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Công Nghệ Điện Tử Holo Times
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Chế Tạo Thiết Bị Điện Omega làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 22 Triệu Công Ty TNHH Chế Tạo Thiết Bị Điện Omega
13 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Kin Sang Chemical Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD Kin Sang Chemical Limited
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÂN TÍCH BIỂN BẠC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÂN TÍCH BIỂN BẠC
10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ LĨNH NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ LĨNH NAM
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Dịch Vụ Thị Thực 24H Viet Nam VISA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Dịch Vụ Thị Thực 24H Viet Nam VISA
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Csgroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty TNHH Csgroup
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH NHA KHOA QUỐC TẾ DR DEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu HỘ KINH DOANH NHA KHOA QUỐC TẾ DR DEE
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD SUNNEXUS CO., LTD
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KAS HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD CÔNG TY CỔ PHẦN KAS HOLDINGS
700 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH DIỀU làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH DIỀU
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Spindex Industries (Ha Noi) Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD Spindex Industries (Ha Noi) Co., Ltd
700 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT ANH ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT ANH ĐỨC
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Ngân Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Ngân Giang
4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty thời trang Phan Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty thời trang Phan Nguyễn
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM (VUA TÓC GIẢ - SINCE 2017) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM (VUA TÓC GIẢ - SINCE 2017)
1,000 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Revo làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Revo
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm