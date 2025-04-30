Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, 2 toà QCoop Building, số 150 Nguyễn Xí, phường 26, Bình Thạnh, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Đào tạo cách viết content quảng cáo, các keyword tối ưu cho Facebook.

Đào tạo cách cách phân tích insight khách hàng.

Đào tạo quảng cáo Facebook mục tiêu tin nhắn, tương tác.

Thực chiến quảng cáo kênh Facebook (mục tiêu tin nhắn + traffic) với ngân sách 50.000.000 VNĐ/tháng.

Đào tạo cách phân tích các chỉ số tối ưu quảng cáo, xử lý vấn đề.

Thực hành thiết kế hình ảnh với các phần mềm Canvas, Photoshop…

Thực chiến quảng cáo kênh Facebook với ngân sách 100.000.000 – 150.000.000 VNĐ/tháng.

Đào tạo hình thức chạy chuyển đổi, cách phân tích chất lượng data, tối ưu quảng cáo.

Đào tạo công cụ làm landing page.

Đào tạo cách chạy quảng cáo các kênh mới: Google, Zalo, Tik Tok,…

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ

Độ tuổi: 2000 – 2003.

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị Marketing, Truyền thông, Kinh tế, Xã hội.

Tư duy/kỹ năng: Cầu chủ động học hỏi và nghiên cứu kiến thức mới.

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 3.000.000 – 6.000.000 VNĐ/tháng.

Được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực Digital Marketing.

Các kỹ năng được học thực tế:

Kỹ năng triển khai digital marketing trên các kênh phổ biến (Facebook, Google, Tiktok, Zalo)

Kỹ năng đặt mục tiêu cá nhân

Kỹ năng báo cáo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin