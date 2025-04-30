Tuyển Digital Marketing Công ty CP SX TM DV Mai Hân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 166 Nguyễn Văn Thương, 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Xác định, phân tích insight của nhóm đối tượng mục tiêu cũng như nhóm đối tượng tiềm năng mà doanh nghiệp hướng đến.

Phối hợp xây dựng chiến lược truyền thông và chiến lược Marketing để tiếp cận với nhóm khách hàng trên các nền tảng kỹ thuật số.

Xác định các kênh Digital phù hợp, lập kế hoạch.

Phối hợp với Bp thiết kế và Content chuẩn bị nội dung cho các chiến dịch.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ. Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành Marketing.

Từ 2 năm kinh nghiệm về chạy quảng cáo Facebook và kinh nghiệm với kênh Google, TikTok là một lợi thế.

Có kinh nghiệm triển khai kênh Zalo OA và TikTok là 1 lợi thế.

Có kinh nghiệm làm việc trong các môi trường thiên về bán hàng online, bán lẻ, mỹ phẩm hoặc phân phối hệ thống là 1 lợi thế.

Có hiểu biết sâu rộng và có kinh nghiệm sử dụng các kênh truyền thông số, công cụ số trong công việc.

Có tư duy chiến lược và phân tích tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận trong công việc.

Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Tại Công ty CP SX TM DV Mai Hân Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng Tết, lễ; thưởng quý, thưởng nóng (tùy tình hình kinh doanh).

Được tham gia các khóa đào tạo của công ty, đào tạo chuyên sâu cho cấp độ quản lý, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Được mua hàng theo chính sách nội bộ.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi BHXH.

Được tham gia các chương trình teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP SX TM DV Mai Hân

