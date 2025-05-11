Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Khải Hưng, 84 - 86 Bát Nàn, phường Bình Trưng Tây, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

1. Xây dựng chiến lược và kế hoạch SEO tổng thể:

Phân tích từ khóa, đối thủ và nhu cầu người dùng để lập kế hoạch SEO ngắn hạn và dài hạn theo từng chiến dịch, dòng sản phẩm hoặc dự án bất động sản cụ thể.

Phân nhóm từ khóa: thông tin – điều hướng – thương mại – chuyển đổi.

Xây dựng chiến lược nội dung chuẩn SEO theo từng cụm chủ đề và hành trình người dùng.

2. Triển khai SEO onpage, technical và offpage:

Thực hiện tối ưu onpage: cấu trúc heading, nội dung, meta tag, URL, internal link, schema markup…

Phối hợp với lập trình viên để xử lý các yếu tố SEO kỹ thuật: tốc độ, chỉ mục, sitemap, canonical, mobile-first indexing, core web vitals…

Xây dựng và triển khai chiến lược backlink chất lượng: guest post, báo chí, social entity, brand mentions…

Quản lý hệ thống site vệ tinh (nếu có), theo dõi chất lượng domain, backlink profile và anchor text.

3. Phối hợp đội ngũ nội dung & quảng cáo:

Viết hoặc phối hợp với content writer để sản xuất nội dung chuẩn SEO: bài blog, trang đích dự án, FAQ, content dạng cụm (topic cluster), landing page chuyển đổi…

Phối hợp cùng team chạy Ads để đảm bảo landing page chuẩn SEO – tăng điểm chất lượng quảng cáo, cải thiện tỷ lệ chuyển đổi.

Đảm bảo tính nhất quán thông điệp giữa nội dung SEO & nội dung quảng cáo.

4. Theo dõi – phân tích – tối ưu liên tục:

Sử dụng thành thạo Google Analytics, Search Console, Google Tag Manager, Ahrefs, Semrush… để theo dõi traffic, CTR, thứ hạng từ khóa, chỉ số kỹ thuật...

Tối ưu theo hành vi người dùng: cải thiện thời gian onsite, tỷ lệ thoát, click-to-call, heatmap.

Lập báo cáo định kỳ về hiệu suất SEO, ROI, đưa ra đề xuất cải thiện từng phần: kỹ thuật – nội dung – liên kết – hành vi.

5. Xây dựng và duy trì hệ sinh thái nội dung:

Tạo cấu trúc site chuẩn phễu bán hàng, liên kết nội dung theo hệ thống (silo, topic cluster, hub-and-spoke…).

Kết nối kênh SEO với các kênh digital khác: social, email, ads, CRM… để tạo ra vòng lặp traffic đa kênh.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm bắt buộc:

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm SEO tổng thể (onpage – technical – offpage), từng triển khai thành công các dự án có thứ hạng cao & traffic thực.

Ưu tiên mạnh ứng viên từng SEO cho các lĩnh vực cạnh tranh cao như bất động sản, tài chính, bảo hiểm, y tế…

Hiểu cách Google xếp hạng nội dung, có khả năng thiết lập chiến lược SEO từ khóa đến hành vi người dùng.

Chuyên môn kỹ thuật:

Thành thạo các công cụ: Google Search Console, Google Analytics 4, Google Tag Manager, Screaming Frog, Ahrefs, Semrush, Surfer SEO, ChatGPT, Copyscape…

Biết sử dụng các plugin & CMS như Rank Math / Yoast SEO, WordPress, Elementor, WP Rocket, LiteSpeed, WebP, schema plugin...

Có kiến thức về HTML/CSS cơ bản, biết cách đọc lỗi code gây ảnh hưởng SEO.

Có khả năng đọc – hiểu – phân tích dữ liệu SEO và lập kế hoạch SEO trên Excel hoặc Data Studio chuyên nghiệp.

Có hiểu biết cơ bản về chạy quảng cáo (Facebook Ads, Google Ads) để phối hợp trong các chiến dịch digital tích hợp.

Tư duy – tác phong – thái độ:

Tư duy hệ thống – không SEO ngẫu nhiên, biết xây dựng chiến lược SEO dài hạn.

Nhạy bén với hành vi người dùng, có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi vì thuật toán luôn thay đổi.

Có khả năng tự học và thử nghiệm các phương pháp SEO mới, biết dùng AI để hỗ trợ quy trình.

Làm việc có trách nhiệm với KPIs: thứ hạng từ khóa, traffic, thời gian onsite, số lượng leads/đơn hàng từ SEO.

Tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Up to 25 triệu đồng/tháng + thưởng theo KPI SEO.

Thu nhập hấp dẫn: Up to 25 triệu đồng/tháng

Cơ hội phát triển lên vị trí SEO Lead/Trưởng nhóm Digital, quản lý hệ thống SEO tổng thể nếu có năng lực.

SEO Lead/Trưởng nhóm Digital

Được đầu tư ngân sách SEO bài bản (nội dung, backlink, công cụ…).

ngân sách SEO bài bản

Làm việc trong ngành Bất động sản cao cấp – nơi SEO không chỉ lên top mà phải ra kết quả chuyển đổi thực tế.

không chỉ lên top mà phải ra kết quả chuyển đổi thực tế.

Được hỗ trợ học tập & tiếp cận các công cụ mới (AI, ChatGPT, Semrush, Notion…).

Văn phòng chuyên nghiệp, sáng tạo, đồng nghiệp trẻ trung, cùng hướng tới hiệu quả.

Đầy đủ chế độ BHXH, nghỉ phép, thưởng lễ Tết, team building, du lịch công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin