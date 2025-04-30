Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG VŨ LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 633 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Nghiên cứu thị trường, từ khóa và phân tích đối thủ dựa trên đầu vào của khách hàng đưa hỗ trợ cho Account Manager

Nhận các thông tin yêu cầu dịch vụ từ Account Manager, tương tác với khách hàng để lấy những yêu cầu từ họ.

Lên các proposal (ý tưởng, hướng thực thi, giải pháp,…) về Thiết kế website, SEO, digital marketing, báo giá phù hợp cho doanh nghiệp.

Trình bày ý tưởng và chào bán dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp (CEO, trưởng phòng,…)

Đàm phán các hợp đồng và đưa giải pháp WIN – WIN (cùng có lợi) cho khách hàng và công ty.

Theo dõi, chăm sóc dự án.

Theo dõi tiến độ hoàn thành dự án, đánh giá hiệu quả và báo cáo cho công ty và khách hàng.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm vị trí tương tự trong lĩnh vực Digital Agency ở các ngành liên quan (SEO, GG ADs, Facebook,..)

Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục, bán hàng.

Năng động, hòa đồng và có kĩ năng làm việc nhóm tốt.

Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Giỏi kỹ năng lắng nghe, phân tích, suy nghĩ chiến lược.

Kỹ năng máy tính tốt (MS Office – Word, Excel, Powerpoint).

Khả năng học hỏi nhanh, tự học & chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG VŨ LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 6-8tr/tháng + Thưởng + hoa hồng KPi

Được reviews lương, tăng lương ngay nhân viên khi đạt thành tích xuất sắc;

Phụ cấp khác theo yêu cầu công việc;

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết,…)

Được làm việc trong Môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động du lịch, team building cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG VŨ LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.