Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỊ GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỊ GIA
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỊ GIA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 186

- 188 Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, Tp.HCM, Quận 8

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm chính về hình ảnh và nội dung Content.
- Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital marketing
- Quản trị hệ thống fanpage: fanpage chính thức và mạng lưới fanpage nhánh, các kênh cộng đồng (blog, forum,..). Thường xuyên cập nhật các thay đổi từ Facebook để điều chỉnh hệ thống fanpage quản trị
- Xây dựng và phát triển nội dung, cộng đồng cho các fanpage nhằm mục tiêu mở rộng mạng lưới độc giả mạng xã hội, tăng truy cập từ mạng xã hội
- Các công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học có chuyên ngành liên quan Copywriter, PR/báo chí, Content,...
- Yêu cầu: 2 năm kinh nghiệm trở lên
- Năng động, cầu tiến, có trách nhiệm và chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỊ GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.
- Đánh giá khen thưởng theo tháng / quý / năm.
- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.
- Chính sách tăng lương định kì.
- Thưởng vào dịp lễ, tết theo quy định.
- Chế độ nghỉ mát hàng năm.
- Khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỊ GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỊ GIA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 186-188 Nguyễn Duy, Phường 09, Quận 08, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

