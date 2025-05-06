Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỊ GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 186 - 188 Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, Tp.HCM, Quận 8

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm chính về hình ảnh và nội dung Content.

- Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital marketing

- Quản trị hệ thống fanpage: fanpage chính thức và mạng lưới fanpage nhánh, các kênh cộng đồng (blog, forum,..). Thường xuyên cập nhật các thay đổi từ Facebook để điều chỉnh hệ thống fanpage quản trị

- Xây dựng và phát triển nội dung, cộng đồng cho các fanpage nhằm mục tiêu mở rộng mạng lưới độc giả mạng xã hội, tăng truy cập từ mạng xã hội

- Các công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học có chuyên ngành liên quan Copywriter, PR/báo chí, Content,...

- Yêu cầu: 2 năm kinh nghiệm trở lên

- Năng động, cầu tiến, có trách nhiệm và chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỊ GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

- Đánh giá khen thưởng theo tháng / quý / năm.

- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.

- Chính sách tăng lương định kì.

- Thưởng vào dịp lễ, tết theo quy định.

- Chế độ nghỉ mát hàng năm.

- Khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỊ GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.