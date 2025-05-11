Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH KVK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 98 Tam Đảo, Phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên ý tưởng và triển khai viết bài Content Marketing , thực hiện các chiến lược marketing theo tháng cho các kênh như Fanpage, Website, Tiktok.

- Theo dõi đo lường & giám sát các hoạt động liên quan đến truyền thông số.

- Hỗ trợ đánh giá & kiểm tra chất lượng chạy quảng cáo - khuyến mãi.

- Chăm sóc quản lý Fanpage, Tiktok, và Website và các Trang TMĐT.

- Đăng video lên kênh Tiktok , kênh Reel , kênh Zalo theo lịch.

-Viết và xây dựng kịch bản nội dung video tiktok nhằm quảng bá sản phẩm.

- Hỗ trợ quay video, dựng clip ngắn bằng Capcut.

- Tìm kiếm, kết nối với KOLs để tạo ra các Influencer Marketing Campaigns , Affilates trên TikTok…

- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối các trường Đại học/Cao đẳng

- Có khả năng xử lý vấn đề, thuyết phục, giao tiếp tốt

- Chịu được áp lực công việc

- Thái độ nghiêm túc, chịu khó, siêng năng và cầu tiến, ham học hỏi , nâng cao kiến thức - kỹ năng và phát triển bản thân

- Có laptop cá nhân , sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Kỹ năng làm việc nhóm. Nhiệt tình . Thái độ năng động, tích cực, có trách nhiệm , luôn chủ động trong công việc.

- Có sự đam mê và am hiểu về Content Marketing trên các Kênh , sáng tạo nội dung

- Có Kiến thức hoặc am hiểu về Digital Marketing (Content, SEO,...), có hiểu biết công nghê AI

Tại Công ty TNHH KVK Thì Được Hưởng Những Gì

- Trợ cấp thực tập (Ăn uống, đi lại, phí gửi xe): 3.000.000

- Được tạo môi trường để học tập, phát triển, hoàn thiện bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp

- Kỹ năng phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội

- Khả năng hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm

- Được hỗ trợ tài liệu, dấu mộc để thực hiện báo cáo thực tập

- Sau 3- 5 tháng được xem xét trở thành nhân viên và hưởng các chính sách đãi ngộ nhân viên và phúc lợi xã hội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KVK

