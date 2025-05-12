Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 9, Cao Ốc Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P. 9, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing hiệu quả- Tiếp xúc kết nối với các đối tác ở các địa phương, tham gia xây dựng mạng lưới bán hàng.

2. Xây dựng mối quan hệ với đối tác địa phương, phát triển mạng lưới bán hàng.

3. Tổ chức và theo dõi hiệu quả các chiến dịch quảng cáo/truyền thông trên các kênh khác nhau.

4. Quản lý các kênh marketing của công ty: fanpage, website, email, ...

5. Phân tích thị trường và hỗ trợ phát triển sản phẩm/dịch vụ.

1. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Marketing trong lĩnh vực sản phẩm công nghệ thông tin hoặc công việc tương tự.

2. Kinh nghiệm quản lý kênh marketing

3. Triển khai và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng:Google Ads, Facebook, Tiktok, Zalo, ...

4. Kỹ năng tổ chức sự kiện, hội thảo tốt.

5. Khả năng làm việc nhóm, tổ chức thời gian và phân tích vấn đề hiệu quả.

6. Sẵn sàng đi công tác dài ngày nếu cần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Marketing trong lĩnh vực sản phẩm công nghệ thông tin hoặc công việc tương tự.

2. Kinh nghiệm quản lý kênh marketing

3. Triển khai và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng:Google Ads, Facebook, Tiktok, Zalo, ...

4. Kỹ năng tổ chức sự kiện, hội thảo tốt.

5. Khả năng làm việc nhóm, tổ chức thời gian và phân tích vấn đề hiệu quả.

6. Sẵn sàng đi công tác dài ngày nếu cần.

Quyền lợi

1. Môi trường làm việc thân thiện, năng động.

2. Đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay khi ký hợp đồng chính thức (100%).

3. Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

4. Thưởng tháng lương 13.

5. Du lịch công ty, hoạt động thể thao (bóng đá, cầu lông...).

6. Teambuilding và các hoạt động thiện nguyện thường xuyên.

Tại Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Môi trường làm việc thân thiện, năng động.

2. Đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay khi ký hợp đồng chính thức (100%).

3. Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

4. Thưởng tháng lương 13.

5. Du lịch công ty, hoạt động thể thao (bóng đá, cầu lông...).

6. Teambuilding và các hoạt động thiện nguyện thường xuyên.

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, CNTT - Phần mềm, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin