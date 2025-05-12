Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 9, Cao Ốc Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P. 9, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing hiệu quả- Tiếp xúc kết nối với các đối tác ở các địa phương, tham gia xây dựng mạng lưới bán hàng.
2. Xây dựng mối quan hệ với đối tác địa phương, phát triển mạng lưới bán hàng.
3. Tổ chức và theo dõi hiệu quả các chiến dịch quảng cáo/truyền thông trên các kênh khác nhau.
4. Quản lý các kênh marketing của công ty: fanpage, website, email, ...
5. Phân tích thị trường và hỗ trợ phát triển sản phẩm/dịch vụ.
1. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Marketing trong lĩnh vực sản phẩm công nghệ thông tin hoặc công việc tương tự.
2. Kinh nghiệm quản lý kênh marketing
3. Triển khai và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng:Google Ads, Facebook, Tiktok, Zalo, ...
4. Kỹ năng tổ chức sự kiện, hội thảo tốt.
5. Khả năng làm việc nhóm, tổ chức thời gian và phân tích vấn đề hiệu quả.
6. Sẵn sàng đi công tác dài ngày nếu cần.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Quyền lợi
1. Môi trường làm việc thân thiện, năng động.
2. Đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay khi ký hợp đồng chính thức (100%).
3. Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
4. Thưởng tháng lương 13.
5. Du lịch công ty, hoạt động thể thao (bóng đá, cầu lông...).
6. Teambuilding và các hoạt động thiện nguyện thường xuyên.
Tại Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, CNTT - Phần mềm, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam
