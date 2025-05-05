Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 19, 67 Đường Lê Lợi, Bến Nghé,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

• Hỗ trợ chiến lược và vận hành các dịch vụ số như nạp tiền và thanh toán hóa đơn.

• Quản lý các chiến dịch marketing: setup, triển khai, theo dõi và báo cáo kết quả định kỳ.

• Phối hợp cùng các phòng ban (marketing, tài chính, IT, CS) để phát triển các giải pháp kỹ thuật và kinh doanh cho đối tác.

• Nghiên cứu thị trường, thu thập và phân tích dữ liệu để đưa ra các quyết định chiến lược.

• Đảm nhận công việc hàng ngày, bao gồm xử lý khiếu nại khách hàng và đối chiếu tài chính

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học (kinh tế, quản trị kinh doanh, v.v.) hoặc có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt, khả năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel và PowerPoint. •

Kinh nghiệm marketing và phân tích dữ liệu là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10,000,000 + gửi xe (15k/ngày đi làm) và điện thoại 200k/thángTham gia BHXH; BHYT theo luật lao động

BHXH full lương

Khám sức khỏe hằng năm

Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, 8/3, 20/10

Lương tháng 13 full công + thưởng (nếu có) + OT (nếu có

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

