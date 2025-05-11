Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TAGA GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TAGA GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/06/2025
CÔNG TY TNHH TAGA GLOBAL

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH TAGA GLOBAL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: (khu biệt thự manhattan) Vinhome Grandpark, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Vị trí Digital Marketer sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và triển khai các chiến
lược marketing trực tuyến nhằm tăng trưởng doanh thu và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Bạn sẽ có cơ hội làm việc trong môi trường sáng tạo và có tiềm năng thăng tiến rõ ràng.
CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH:
● Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng như Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, và các kênh quảng cáo khác.
● Tối ưu hóa SEO cho website và blog để nâng cao thứ hạng tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm (Google, Bing).
● Phân tích và nghiên cứu từ khóa để phát triển chiến lược nội dung và marketing phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu.
● Xây dựng và phát triển nội dung marketing cho các kênh truyền thông xã hội
(Facebook, Instagram, YouTube, TikTok), bao gồm bài viết, video, hình ảnh, và các dạng nội dung sáng tạo khác.
● Xây dựng và triển khai các chiến lược email marketing để nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và thúc đẩy tỷ lệ chuyển đổi.
● Phân tích hiệu quả chiến dịch quảng cáo, điều chỉnh chiến lược dựa trên các chỉ số quan trọng như CTR, CPC, ROI, tỷ lệ chuyển đổi. Cập nhật và báo cáo kết quả chiến dịch marketing hàng tuần, đảm bảo các chỉ số quan trọng đạt được mục tiêu đề ra.
● Thiết kế và xây dựng website cho các chiến dịch quảng cáo, bao gồm tạo landing page, tối ưu hóa trang bán hàng, cải thiện trải nghiệm người dùng (UX/UI), và tối ưu tốc độ tải trang.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Kinh nghiệm: Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, ưu tiên có kinh nghiệm triển khai các chiến dịch quảng cáo Facebook, Google Ads và SEO.
● Kiến thức chuyên môn:
○ Vững về SEO, SEM, Facebook Ads, Google Ads, Email Marketing.
○ Kỹ năng phân tích dữ liệu để tối ưu hóa chiến lược.
● Kỹ năng viết nội dung: Có khả năng viết bài, tạo nội dung sáng tạo cho các kênh truyền thông (Facebook, Instagram, YouTube).
● Kỹ năng công cụ: Sử dụng thành thạo các công cụ như Google Analytics, Google Ads, Facebook Business Manager, Mailchimp, Canva, WordPress, Webcake và các công cụ chỉnh sửa hình ảnh/video khác.
● Kỹ năng thiết kế website: Có kinh nghiệm trong việc xây dựng và tối ưu hóa website, đặc biệt là trong việc tạo landing page và trang bán hàng.
● Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm: Có khả năng lên kế hoạch và triển khai công việc độc lập, đồng thời làm việc hiệu quả với các team khác trong công ty.
● Khả năng giao tiếp tốt và sáng tạo trong việc phát triển chiến lược marketing.
● Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề: Khả năng phân tích và cải tiến chiến lược dựa trên kết quả thực tế.
● Ưu tiên có khả năng sử dụng tiếng Anh và các công cụ marketing quốc tế.

Tại CÔNG TY TNHH TAGA GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương cạnh tranh và các chế độ thưởng theo kết quả công việc.
● Cơ hội học hỏi và thăng tiến trong môi trường làm việc năng động, sáng tạo và đầy thử thách.
● Được tham gia các khóa đào tạo về Digital Marketing và phát triển bản thân.
● Chế độ phúc lợi đầy đủ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép, các phúc lợi khác.
● Môi trường làm việc thân thiện và cơ hội làm việc từ xa linh hoạt.
● Cơ hội phát triển nghề nghiệp: Tham gia các dự án quan trọng, có cơ hội làm việc với các chuyên gia trong ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAGA GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TAGA GLOBAL

CÔNG TY TNHH TAGA GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: K5 Đường số 455, Tổ 10, Khu phố 2, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

