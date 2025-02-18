Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần thời trang TH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần thời trang TH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Công ty cổ phần thời trang TH
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty cổ phần thời trang TH

Digital Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty cổ phần thời trang TH

Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 254 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Nghiên cứu và báo cáo về hành vi khách hàng theo từng giai đoạn trong năm.
Phát triển ý tưởng cho dự án/chiến dịch liên quan trực tiếp đến thương hiệu.
Sáng tạo nội dung trên đa nền tảng mạng xã hội.
Tìm kiếm ý tưởng, chuyển thể ý tưởng thành kịch bản → thực hiện nội dung video.
Đóng góp ý tưởng và tham gia thực hiện các hoạt động tăng hiệu quả truyền thông.
Tham gia phát triển các dự án Digital mới trong công ty.
Các công việc được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Việt chuẩn xác (không sai chính tả, không sai cấu trúc câu, dễ đọc dễ hiểu).
Hoà đồng, tiếp thu ý kiến của đồng nghiệp và cấp trên.
Có tư duy về hình ảnh, âm thanh, màu sắc.
Yêu thích sáng tạo, nghệ thuật, làm kịch bản.
Có khả năng diễn đạt, truyền tải ý tưởng thành kịch bản quay, dựng.
Có kinh nghiệm viết kịch bản, video ngắn là một lợi thế.
Có khả năng bắt trend tốt, nắm bắt xu hướng trên nền tảng.
Yêu thích môi trường trẻ, chủ động trong công việc, chịu được sức áp cao.

Tại Công ty cổ phần thời trang TH Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản, hướng dẫn cách làm, xây dựng kênh Digital.
Được học tất tần tật về marketing: Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads,...với ngân sách từ 100 triệu - 1 tỷ/ tháng.
Được làm việc với Celeb, KOL, KOC trên TikTok, xây dựng nguồn lực cho team.
Được học hỏi và phát huy khả năng sáng tạo, cơ hội hiện thực hóa các ý tưởng.
Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, sáng tạo, ưu tiên bạn trẻ dám nghĩ dám làm.
Chính sách lương thưởng hấp dẫn: thưởng nóng, thưởng định kỳ theo hiệu quả công việc.
Trợ cấp thực tập: 3.000.000 + phụ cấp
Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
Cơ hội thăng tiến cao, nhanh chóng lên cấp quản lý khi chứng minh được năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thời trang TH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thời trang TH

Công ty cổ phần thời trang TH

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-digital-marketing-thu-nhap-3-3-trieu-vnd-ban-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job314360
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 293 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 293 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Mediastep Software VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty TNHH Mediastep Software VN
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Mediastep Software VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu Công ty TNHH Mediastep Software VN
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI NETMARK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI NETMARK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Digital Marketing CTCP Empire Holding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu CTCP Empire Holding
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing Min.de làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu Min.de
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH RECHIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH RECHIC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Digital Marketing INNOTECH VIETNAM CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG XCONS E&C ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG XCONS E&C ĐÔNG SÀI GÒN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing Sendo Technology JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 28 - 30 Triệu Sendo Technology JSC
28 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
1 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing CHI NHÁNH AROBID - CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH AROBID - CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Citics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần Citics
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ELE FUTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ELE FUTURE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FUTURELINK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FUTURELINK
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing CONG TY TNHH TTD DESIGNS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu CONG TY TNHH TTD DESIGNS
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH STEP IT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH STEP IT ACADEMY VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH TƯỜNG LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH TƯỜNG LONG
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ENCYCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ENCYCOM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MEADS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH MEADS
4 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CONG TY TNHH TTD DESIGNS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu CONG TY TNHH TTD DESIGNS
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DECORNOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu CÔNG TY TNHH DECORNOW
Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm