Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần thời trang TH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 254 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Nghiên cứu và báo cáo về hành vi khách hàng theo từng giai đoạn trong năm.

Phát triển ý tưởng cho dự án/chiến dịch liên quan trực tiếp đến thương hiệu.

Sáng tạo nội dung trên đa nền tảng mạng xã hội.

Tìm kiếm ý tưởng, chuyển thể ý tưởng thành kịch bản → thực hiện nội dung video.

Đóng góp ý tưởng và tham gia thực hiện các hoạt động tăng hiệu quả truyền thông.

Tham gia phát triển các dự án Digital mới trong công ty.

Các công việc được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Việt chuẩn xác (không sai chính tả, không sai cấu trúc câu, dễ đọc dễ hiểu).

Hoà đồng, tiếp thu ý kiến của đồng nghiệp và cấp trên.

Có tư duy về hình ảnh, âm thanh, màu sắc.

Yêu thích sáng tạo, nghệ thuật, làm kịch bản.

Có khả năng diễn đạt, truyền tải ý tưởng thành kịch bản quay, dựng.

Có kinh nghiệm viết kịch bản, video ngắn là một lợi thế.

Có khả năng bắt trend tốt, nắm bắt xu hướng trên nền tảng.

Yêu thích môi trường trẻ, chủ động trong công việc, chịu được sức áp cao.

Tại Công ty cổ phần thời trang TH Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản, hướng dẫn cách làm, xây dựng kênh Digital.

Được học tất tần tật về marketing: Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads,...với ngân sách từ 100 triệu - 1 tỷ/ tháng.

Được làm việc với Celeb, KOL, KOC trên TikTok, xây dựng nguồn lực cho team.

Được học hỏi và phát huy khả năng sáng tạo, cơ hội hiện thực hóa các ý tưởng.

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, sáng tạo, ưu tiên bạn trẻ dám nghĩ dám làm.

Chính sách lương thưởng hấp dẫn: thưởng nóng, thưởng định kỳ theo hiệu quả công việc.

Trợ cấp thực tập: 3.000.000 + phụ cấp

Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Cơ hội thăng tiến cao, nhanh chóng lên cấp quản lý khi chứng minh được năng lực.

