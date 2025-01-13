Tuyển Digital Marketing Mizhai Vietnam Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

• Nghiên cứu thị trường, chủ động tìm kiếm môi giới, khách hàng tiềm năng.

Research the market, proactively search for brokers and potential customers.

• Tư vấn cho khách hàng về tình hình thị trường, giá cả và các yếu tố khác trên thị trường cho thuê.

Advise customers on market conditions, prices and other factors in the rental market.

• Tham gia vào quá trình giới thiệu, tư vấn, thương lượng cũng như chuyến tham quan bất động sản mà khách thuê có nhu cầu.

Participate in the process of introduction, consultation, negotiation as well as Premises tours for potential tenants.

• Tiếp nhận và thu thập tất cả các khiếu nại cũng như thắc mắc của khách thuê trực tiếp hoặc từ các bộ phận khác, theo dõi phản hồi của khách thuê.

Receive and collect all complaints and inquiries from tenants directly or from other departments, track tenant feedback.

• Thiết lập hồ sơ theo dõi của từng người thuê dựa trên hợp đồng thuê và phụ lục hợp đồng, đảm bảo tính cập nhật liên tục đầy đủ và chính xác của hồ sơ.

Establish a tracking record of each tenant based on the lease contract and contract appendix, ensuring the records are continuously updated, complete and accurate.

• Soạn thảo hợp đồng cho thuê và phụ lục hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng thuê cho khách thuê.

Preparing lease contracts and contract appendices, lease liquidation minutes for tenants.