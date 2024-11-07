Tuyển Digital Marketing CTCP XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC THỜI ĐẠI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 18, ngách 37/8 Lê Thanh Nghị, Bách Khoa, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Tìm hiểu, phân tích khách hàng, thị trường, sản phẩm, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh trên các nền tảng quảng cáo

2. Xây dựng kế hoạch Digital Marketing cho các sản phẩm của Công ty.

3. Triển khai, vận hành các chiến dịch quảng cáo Google, Facebook và các kênh tương tự

4. Đo lường và báo cáo hiệu suất, hiệu quả của các chiến dịch digital marketing

5. Sáng tạo nội dung, thiết kế xây dựng web bán hàng/ sàn thương mại điện tử phù hợp theo định hướng sản phẩm

6. Tối ưu hiệu quả quảng cáo: Thống kê, phân tích các số liệu quảng cáo để có các điều chỉnh hợp lý, tối ưu ngân sách

7. Hiểu, cập nhật insight người dùng. Phân tích thông tin thị trường và đối thủ đồng thời đưa ra đánh giá và định hướng triển khai.

8. Tham gia vào xây dựng, đóng góp ý tưởng cho các chiến dịch marketing, chiến dịch khuyến mãi bán hàng

9. Phối hợp với các team khác để nghiên cứu, xây dựng và phát triển các nội dung, thông điệp hướng đến khách hàng

10. Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Phụ trách bộ phận Marketing

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí, Kinh doanh, QTKD, Kinh tế hoặc tương đương

2. Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm vận hành và tối ưu chuyển đổi trên các nền tảng quảng cáo

3. Có kiến thức về Marketing, Marketing Online. Am hiểu về hệ thống Google Ads, Facebook Ads

4. Nắm bắt nhanh về nhu cầu thị trường

5. Có kinh nghiệm, kỹ năng triển khai những ý tưởng truyền thông trên mạng Internet

6. Có kinh nghiệm về triển khai chiến lược gia tăng lượt truy cập vào Website và marketing bán buôn, bán lẻ

7. Có khả năng vận hành quảng cáo trên các kênh online, sử dụng các công cụ đo lường (Google Analytics,...)

8. Kỹ năng phân tích số liệu, đánh giá hiệu quả của từng chiến dịch

9. Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế hình ảnh, video Photoshop/Canva/After Effect/Sony Vegas/Adobe Premier,... là 1 lợi thế

10. Tư duy tốt, ham học hỏi, thái độ cầu tiến.

11. Có khả năng chịu được áp lực công việc cao

Tại CTCP XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC THỜI ĐẠI Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thời gian làm việc 6h/ngày, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Thời gian cụ thể: Buổi sáng từ: 09h00 – 12h00, Buổi chiều từ 13h00 – 16h00, nghỉ trưa 01 tiếng.

2. Chương trình phúc lợi cho CBNV: hỗ trợ gửi xe, ăn ca, công tác phí,...

3. Cơ hội thăng tiến, được trao quyền, phân quyền

4. Lương cứng + lương hiệu quả căn cứ kết quả đánh giá hiệu quả công việc

5. Khen thưởng định kỳ/đột xuất theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty

6. Có cơ hội được đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ

7. Được tham gia các hoạt động đoàn thể, teambuilding của Công ty...

8. Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty phù hợp với Luật Lao động và Luật BHXH hiện hành

9. Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC THỜI ĐẠI

