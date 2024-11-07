Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH SGLOBAL MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 - Phố Văn Quán, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo thêm, biết tiếng anh mức độ ổn

- Biết sử dụng Photoshop, Capcut

- Có kinh nghiệm và kiến thức về Youtube là 1 lợi thế

- Kỹ năng tìm hiểu, phân tích logic

Tại Công ty TNHH SGLOBAL MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 8 – 15tr/tháng

Thời gian làm việc: Từ T2 đến T7, nghỉ chủ nhật và 2 thứ 7 trong tháng.

Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng/tháng.

Phụ cấp ăn trưa: 35.000 đồng/ ngày

Phụ cấp nhà ở: 500.000 đồng/tháng

Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm lịch

Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty: 200.000 đồng/ lần

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SGLOBAL MEDIA

