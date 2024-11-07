Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH SGLOBAL MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH SGLOBAL MEDIA
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 3
- Phố Văn Quán, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo thêm, biết tiếng anh mức độ ổn
- Biết sử dụng Photoshop, Capcut
- Có kinh nghiệm và kiến thức về Youtube là 1 lợi thế
- Kỹ năng tìm hiểu, phân tích logic
Tại Công ty TNHH SGLOBAL MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập từ 8 – 15tr/tháng
Thời gian làm việc: Từ T2 đến T7, nghỉ chủ nhật và 2 thứ 7 trong tháng.
Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng/tháng.
Phụ cấp ăn trưa: 35.000 đồng/ ngày
Phụ cấp nhà ở: 500.000 đồng/tháng
Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm lịch
Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty: 200.000 đồng/ lần
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SGLOBAL MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
