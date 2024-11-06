Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH FOLINAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH FOLINAS
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY TNHH FOLINAS

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH FOLINAS

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 352 Đường Giải Phóng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng thực hiện hệ video, hình ảnh sản phẩm dịch vụ...của công ty
- Thiết kế, chỉnh sửa video có sẵn cho các chiến dịch marketing, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, ... trên các kênh online như Facebook, Tiktok .
- Sẵn sàng học hỏi và làm việc độc lập, có khả năng làm việc dưới áp lực.
- Kỹ năng phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề nhanh chóng.
- Thực hiện triển khai các nội dung khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 6 tháng kinh nghiệm cơ bản về quay dựng chỉnh sửa capcut
Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực thời trang
• Yêu thích sáng tạo, biên kịch, nhiều ý tưởng mới.
• Khả năng quản lý, sắp xếp công việc khoa học
• Khả năng xử lý khối lượng công việc đáp ứng deadline.

Tại CÔNG TY TNHH FOLINAS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8tr đến 15 tr + Commision
Thưởng lễ tết theo chế độ nhà nước
Đi du lịch 2 lần 1 năm
Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo đúng luật định
Hưởng ngày phép năm và Nghỉ lễ/ tết theo quy định của nhà nước
Có lương tháng 13 (theo quy định của Công ty)
Tham gia liên hoan, du lịch định kỳ hàng năm cùng công ty.
Đồng nghiệp trẻ trung, năng động. Môi trường làm việc lành mạnh và đoàn kết
Được học về tư duy và cách thức kinh doanh tại thị trường Mỹ.
Được học về thị hiếu khách hàng và cách quảng bá sản phẩm tại thị trường Mỹ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FOLINAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FOLINAS

CÔNG TY TNHH FOLINAS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, 524 đường Láng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

