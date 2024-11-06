Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH FOLINAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH FOLINAS
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 352 Đường Giải Phóng, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng thực hiện hệ video, hình ảnh sản phẩm dịch vụ...của công ty
- Thiết kế, chỉnh sửa video có sẵn cho các chiến dịch marketing, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, ... trên các kênh online như Facebook, Tiktok .
- Sẵn sàng học hỏi và làm việc độc lập, có khả năng làm việc dưới áp lực.
- Kỹ năng phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề nhanh chóng.
- Thực hiện triển khai các nội dung khác theo phân công của quản lý.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 6 tháng kinh nghiệm cơ bản về quay dựng chỉnh sửa capcut
Tại CÔNG TY TNHH FOLINAS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 8tr đến 15 tr + Commision
Thưởng lễ tết theo chế độ nhà nước
Đi du lịch 2 lần 1 năm
Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo đúng luật định
Hưởng ngày phép năm và Nghỉ lễ/ tết theo quy định của nhà nước
Có lương tháng 13 (theo quy định của Công ty)
Tham gia liên hoan, du lịch định kỳ hàng năm cùng công ty.
Đồng nghiệp trẻ trung, năng động. Môi trường làm việc lành mạnh và đoàn kết
Được học về tư duy và cách thức kinh doanh tại thị trường Mỹ.
Được học về thị hiếu khách hàng và cách quảng bá sản phẩm tại thị trường Mỹ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FOLINAS
