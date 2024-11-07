Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 31 Hoàng Cầu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể cho công ty (Brand: KOPee coffee, Bonchon Việt Nam, YongKang Hotpot & Dimsum TaiPei..)

Phát triển và quản lý ngân sách marketing, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing đa kênh, bao gồm digital marketing, content marketing và trade marketing

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đề xuất chiến lược phù hợp

Quản lý và phát triển đội ngũ marketing, phân công nhiệm vụ và đánh giá hiệu suất

Phối hợp bộ phận khác như phát triển sản phẩm, vận hành để đảm bảo tính nhất quán, hiệu quả trong chiến lược tiếp thị

Đo lường và báo cáo hiệu quả của các hoạt động marketing, đề xuất cải tiến dựa trên dữ liệu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị hoặc lĩnh vực liên quan

Có kiến thức về Digital Marketing, Content Marketing và Trade Marketing

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tổng hợp phân tích dữ liệu tốt

Kỹ năng quản lý đội ngũ và làm việc nhóm

Tư duy sáng tạo, đột phá, chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KVI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh

Thưởng cuối năm, thưởng theo lợi nhuận toàn công ty, thưởng cổ phần

Được huấn luyện trực tiếp bởi CEO có tầm và có tâm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tinh thần startup

Cơ hội được phát triển, thử sức marketing với nhiều mảng, đa dạng dự án mới

Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định: bảo hiểm, thưởng lễ tế, nghỉ phép

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KVI

