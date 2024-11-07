Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KVI
- Hà Nội: 31 Hoàng Cầu, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể cho công ty (Brand: KOPee coffee, Bonchon Việt Nam, YongKang Hotpot & Dimsum TaiPei..)
Phát triển và quản lý ngân sách marketing, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing đa kênh, bao gồm digital marketing, content marketing và trade marketing
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đề xuất chiến lược phù hợp
Quản lý và phát triển đội ngũ marketing, phân công nhiệm vụ và đánh giá hiệu suất
Phối hợp bộ phận khác như phát triển sản phẩm, vận hành để đảm bảo tính nhất quán, hiệu quả trong chiến lược tiếp thị
Đo lường và báo cáo hiệu quả của các hoạt động marketing, đề xuất cải tiến dựa trên dữ liệu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về Digital Marketing, Content Marketing và Trade Marketing
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tổng hợp phân tích dữ liệu tốt
Kỹ năng quản lý đội ngũ và làm việc nhóm
Tư duy sáng tạo, đột phá, chịu được áp lực công việc cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KVI Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng cuối năm, thưởng theo lợi nhuận toàn công ty, thưởng cổ phần
Được huấn luyện trực tiếp bởi CEO có tầm và có tâm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tinh thần startup
Cơ hội được phát triển, thử sức marketing với nhiều mảng, đa dạng dự án mới
Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định: bảo hiểm, thưởng lễ tế, nghỉ phép
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KVI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
