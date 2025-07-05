Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Minh Houseware làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 04, Liền Kề 19, KĐT Văn Khê, P. La Khê, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

I. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tài chính – kế toán của công ty mảng bán lẻ, đảm bảo hệ thống sổ sách kế toán minh bạch, đúng chuẩn mực pháp luật, hỗ trợ Ban lãnh đạo trong việc ra quyết định tài chính, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh đa kênh (bao gồm hệ thống cửa hàng và sàn thương mại điện tử).

II. NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Quản lý và tổ chức công tác kế toán

Tổ chức, hướng dẫn và giám sát toàn bộ hoạt động kế toán của công ty: bán hàng, công nợ, thu chi, kho, tài sản, lương và thuế.

Đảm bảo hạch toán kế toán chính xác, đúng quy định pháp luật, chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Lập và kiểm soát các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo định kỳ và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

2. Quản trị tài chính và kiểm soát dòng tiền

Lập kế hoạch ngân sách và theo dõi thực hiện; quản lý dòng tiền hiệu quả để phục vụ hoạt động kinh doanh liên tục.

Phân tích hiệu quả hoạt động từng kênh kinh doanh: cửa hàng, TMĐT, dự án.

Kiểm soát chi phí vận hành, chương trình khuyến mãi, chi phí logistics.

3. Công tác kế toán thuế và tuân thủ

Tổ chức lập và nộp báo cáo thuế đúng thời hạn: GTGT, TNDN, TNCN.

Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng, bảo hiểm.

Theo dõi, xử lý kịp thời các phát sinh liên quan đến hóa đơn, chứng từ điện tử.

4. Quản lý đội ngũ và phối hợp vận hành

Phân công công việc, đào tạo và kiểm soát hiệu quả công việc của phòng kế toán.

Phối hợp với các bộ phận: Kinh doanh, TMĐT, Kho, Nhân sự trong các nghiệp vụ liên quan.

Xây dựng và cải tiến quy trình kế toán – kiểm soát nội bộ nhằm giảm thiểu rủi ro và tối ưu vận hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc: Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong công ty bán lẻ chuyên nghiệp, có quy mô hệ thống hoặc có nhiều kênh phân phối (offline và online).

Bắt buộc:

tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong công ty bán lẻ chuyên nghiệp

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán, Kiểm toán, hoặc các ngành liên quan.

Nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến kế toán, thuế, hóa đơn, tài chính doanh nghiệp.

Có kinh nghiệm làm việc với phần mềm kế toán (ưu tiên MISA) và quản trị dữ liệu tài chính.

Kỹ năng phân tích tài chính, tổ chức công việc, quản lý đội nhóm và phối hợp liên phòng ban tốt.

Trung thực, trách nhiệm cao, tư duy hệ thống, chủ động cải tiến và hỗ trợ điều hành.

Tại Công ty cổ phần Minh Houseware Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực, cạnh tranh trên thị trường.

Thưởng hiệu quả theo kết quả kinh doanh toàn công ty & từng kênh phụ trách.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đội ngũ trẻ, có tiềm năng phát triển dài hạn.

Ưu đãi mua sản phẩm nội bộ, tham gia team-building, đào tạo chuyên môn định kỳ.

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 – Thứ 6 (8h-17h), tháng làm 2 thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Minh Houseware

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin