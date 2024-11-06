Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần thương mại MILIMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần thương mại MILIMAN
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công ty cổ phần thương mại MILIMAN

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty cổ phần thương mại MILIMAN

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên chiến lược booking theo năm/quý/tháng.
Quản lý, dẫn dắt Team Booking làm việc hiệu quả.
Booking KOC/Chuyên gia/Làm việc với đối tác. (Đặc biệt là TikTok)
Làm báo cáo công việc.
Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa thương hiệu và đối tác.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm chắc kiến thức Marketing.
Có kinh nghiệm booking từ 1 năm trở lên; ứng viên có kinh nghiệm làm content TikTok/content bán hàng là một lợi thế.
Có mong muốn trở thành quản lý trong tương lai, có tinh thần khởi nghiệp càng tốt.
Chủ động - Ham học hỏi - Chính trực.
Quyết liệt và cam kết với mục tiêu.
Có khả năng tổng hợp, phân tích và đưa ra đánh giá tốt.
Tư duy sáng tạo và đổi mới liên tục.

Tại Công ty cổ phần thương mại MILIMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 - 15 triệu/tháng theo kinh nghiệm của ứng viên.
Nếu Team Booking phát triển tốt, có cơ hội trở thành Leader kênh TikTok; Trưởng phòng Marketing với mức thu nhập x 1.5 lần.
Làm việc và học hỏi trực tiếp từ Founder nhiều kinh nghiệm trong digital marketing, xây dựng thương hiệu từ con số 0, bán hàng trên sàn TMĐT.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, đội nhóm hiệu suất, tích cực, liên tục học hỏi.
Team bonding định kỳ hàng quý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại MILIMAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

