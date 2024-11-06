Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần thương mại MILIMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên chiến lược booking theo năm/quý/tháng.

Quản lý, dẫn dắt Team Booking làm việc hiệu quả.

Booking KOC/Chuyên gia/Làm việc với đối tác. (Đặc biệt là TikTok)

Làm báo cáo công việc.

Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa thương hiệu và đối tác.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm chắc kiến thức Marketing.

Có kinh nghiệm booking từ 1 năm trở lên; ứng viên có kinh nghiệm làm content TikTok/content bán hàng là một lợi thế.

Có mong muốn trở thành quản lý trong tương lai, có tinh thần khởi nghiệp càng tốt.

Chủ động - Ham học hỏi - Chính trực.

Quyết liệt và cam kết với mục tiêu.

Có khả năng tổng hợp, phân tích và đưa ra đánh giá tốt.

Tư duy sáng tạo và đổi mới liên tục.

Tại Công ty cổ phần thương mại MILIMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 - 15 triệu/tháng theo kinh nghiệm của ứng viên.

Nếu Team Booking phát triển tốt, có cơ hội trở thành Leader kênh TikTok; Trưởng phòng Marketing với mức thu nhập x 1.5 lần.

Làm việc và học hỏi trực tiếp từ Founder nhiều kinh nghiệm trong digital marketing, xây dựng thương hiệu từ con số 0, bán hàng trên sàn TMĐT.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, đội nhóm hiệu suất, tích cực, liên tục học hỏi.

Team bonding định kỳ hàng quý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại MILIMAN

