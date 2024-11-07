Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

Digital Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Khu liền kề Chung cư Học viện Bộ Quốc phòng, Đ. Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, HN, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xây dựng và quản lý mạng lưới KOL/KOC, content creator,... phù hợp với sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Lên kế hoạch, triển khai và quản lý các chiến dịch Affiliate Marketing với KOL/KOC, content creator,...
Xây dựng nội dung hợp tác, kịch bản, hình thức hợp tác phù hợp với từng KOL/KOC, content creator,...
Thỏa thuận hợp đồng, điều khoản hợp tác, chi phí, thời gian thực hiện.
Theo dõi, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch, báo cáo kết quả cho cấp trên.
Phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch Affiliate Marketing, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa hiệu quả, tăng tỷ lệ chuyển đổi.
Theo dõi, cập nhật các xu hướng mới nhất về Affiliate Marketing.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Marketing/Kinh Tế/Quản trị kinh doanh,...
Nắm vững kiến thức về Affiliate Marketing, đặc biệt trong lĩnh vực E-Com.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc khoa học.
Kỹ năng phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả chiến dịch.
Kỹ năng sử dụng các công cụ Marketing online, mạng xã hội.
Có laptop cá nhân làm việc

Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng hấp dẫn
Lương cứng: 8.000.000 - 12.000.000đ + Phụ cấp + % Doanh thu.
8.000.000 - 12.000.000đ + Phụ cấp + % Doanh thu.
Lương tháng 13 và doanh số hoa hồng KHÔNG GIỚI HẠN.
Review lương 6 tháng/lần, có cơ hội Cổ phần công ty cho leader các dự án thành công.
2. Phúc lợi tối đa
Hưởng BHYT, BHXH theo quy định.
Nghỉ phép: 12 ngày/năm.
Phụ cấp Ăn trưa đối với toàn bộ CBNV (35.000đ/bữa).
Được sử dụng nền tảng làm việc chuyên biệt, hệ thống giao nhận task và đo lường kết quả rõ ràng, minh bạch.
3. Sự nghiệp thăng tiến
Được đào tạo theo lộ trình training-on-job chuyên sâu và bài bản.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch, không giới hạn số lượng.
Được đề xuất và thử sức với các ý tưởng kinh doanh mới, sử dụng hệ sinh thái và nguồn lực sẵn có của công ty.
4. Môi trường làm việc lý tưởng
Làm việc trực tiếp với lãnh đạo thực chiến và có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực Marketing.
Được ghi nhận đóng góp và phát huy điểm mạnh, được chỉ ra và cải thiện khuyết điểm.
Môi trường giàu động lực, khuyến khích học tập liên tục và nâng cấp bản thân mỗi ngày.
5. Thời gian làm việc
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8h00 - 17h30, nghỉ trưa: 11h50 - 13h20.
Nghỉ 02 thứ 7 luân phiên trong tháng.
6. Văn hóa doanh nghiệp
Học & Hành trọn đời.
Luôn Kaizen & Sáng tạo.
Cam kết, chủ động (Kỷ luật).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà số 1, Khu liền kề Học viện Quốc Phòng đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-affiliate-marketing-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job244348
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 295 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Hạn nộp: 17/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Thái Bình Bình Dương Hà Nội Quảng Ninh Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 295 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Digital Marketing Rentokil Initial (Viet Nam) Limited Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD Rentokil Initial (Viet Nam) Limited Company
500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOMEGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOMEGY
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Winter Wolf - IEC Games làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Winter Wolf - IEC Games
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ TP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ TP
25 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHÚC GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHÚC GIANG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOLA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOLA VIỆT NAM
2 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MIRACLE ECOMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH MIRACLE ECOMS
9 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Viettel Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Falcon Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Falcon Technology
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Kuwait Vietnam Petrochemicals Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Kuwait Vietnam Petrochemicals Company Limited
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 760 USD SAPP Academy
650 - 760 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Cargo - Partner Logistics Viet Nam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Cargo - Partner Logistics Viet Nam Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Doppelherz làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Doppelherz
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 115 USD Language Link Vietnam
1 - 115 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing WAYFU STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận WAYFU STUDIO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing Thygesen Textile Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Thygesen Textile Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH VIETGOING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH VIETGOING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DZT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DZT
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Letrading Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty TNHH Letrading Việt Nam
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing Kinderworld International Group (Singapore International School) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Kinderworld International Group (Singapore International School)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Nhật Nguyệt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Nhật Nguyệt
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing Linea Aqua Vietnam Company Limited (Lavn) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Linea Aqua Vietnam Company Limited (Lavn)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Karofi Holding
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần BUFF Fintech làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty cổ phần BUFF Fintech
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CNV VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CNV VIỆT NAM
3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm