Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Khu liền kề Chung cư Học viện Bộ Quốc phòng, Đ. Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, HN, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xây dựng và quản lý mạng lưới KOL/KOC, content creator,... phù hợp với sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Lên kế hoạch, triển khai và quản lý các chiến dịch Affiliate Marketing với KOL/KOC, content creator,...

Xây dựng nội dung hợp tác, kịch bản, hình thức hợp tác phù hợp với từng KOL/KOC, content creator,...

Thỏa thuận hợp đồng, điều khoản hợp tác, chi phí, thời gian thực hiện.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch, báo cáo kết quả cho cấp trên.

Phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch Affiliate Marketing, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa hiệu quả, tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Theo dõi, cập nhật các xu hướng mới nhất về Affiliate Marketing.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Marketing/Kinh Tế/Quản trị kinh doanh,...

Nắm vững kiến thức về Affiliate Marketing, đặc biệt trong lĩnh vực E-Com.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc khoa học.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả chiến dịch.

Kỹ năng sử dụng các công cụ Marketing online, mạng xã hội.

Có laptop cá nhân làm việc

Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng hấp dẫn

Lương cứng: 8.000.000 - 12.000.000đ + Phụ cấp + % Doanh thu.

Lương tháng 13 và doanh số hoa hồng KHÔNG GIỚI HẠN.

Review lương 6 tháng/lần, có cơ hội Cổ phần công ty cho leader các dự án thành công.

2. Phúc lợi tối đa

Hưởng BHYT, BHXH theo quy định.

Nghỉ phép: 12 ngày/năm.

Phụ cấp Ăn trưa đối với toàn bộ CBNV (35.000đ/bữa).

Được sử dụng nền tảng làm việc chuyên biệt, hệ thống giao nhận task và đo lường kết quả rõ ràng, minh bạch.

3. Sự nghiệp thăng tiến

Được đào tạo theo lộ trình training-on-job chuyên sâu và bài bản.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch, không giới hạn số lượng.

Được đề xuất và thử sức với các ý tưởng kinh doanh mới, sử dụng hệ sinh thái và nguồn lực sẵn có của công ty.

4. Môi trường làm việc lý tưởng

Làm việc trực tiếp với lãnh đạo thực chiến và có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực Marketing.

Được ghi nhận đóng góp và phát huy điểm mạnh, được chỉ ra và cải thiện khuyết điểm.

Môi trường giàu động lực, khuyến khích học tập liên tục và nâng cấp bản thân mỗi ngày.

5. Thời gian làm việc

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8h00 - 17h30, nghỉ trưa: 11h50 - 13h20.

Nghỉ 02 thứ 7 luân phiên trong tháng.

6. Văn hóa doanh nghiệp

Học & Hành trọn đời.

Luôn Kaizen & Sáng tạo.

Cam kết, chủ động (Kỷ luật).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

