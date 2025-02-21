Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Hblab làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Hblab
- Hà Nội: Tầng 2 và Tầng 21, tòa Central Point, 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 500 - 1,500 USD
I, Mô tả công việc
- Nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp để xác định tập khách hàng tiềm năng, xu hướng thị trường phù hợp với doanh nghiệp
- Tạo và quản lý các account và chiến dịch email, các kênh mạng xã hội, tiếp thị khác để xây dựng hình ảnh công ty, cá nhân
- Tìm kiếm và kết nối với khách hàng để chia sẻ cơ hội hợp tác, kinh doanh
- Phối hợp cùng sales trong quá trình kết nối, chăm sóc khách hàng, thúc đẩy chuyển đổi tạo nhu cầu và tạo doanh thu từ khách hàng.
- Chuẩn bị tài liệu 1st Meeting với khách hàng, tổng hợp thông tin meeting và hỗ trợ Sales công việc admin trong các bước ký NDA, gửi proposal, hợp đồng, …
- Tự theo đuổi, chăm sóc một số khách dự án vừa và nhỏ
- Quản lý hiệu quả công việc cá nhân, KPI và hỗ trợ các công việc Sales support khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 500 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm Business Development hoặc vị trí tương đương như Nhân viên bán hàng. Đã từng làm công ty Công nghệ là một lợi thế.
Tại Công Ty Cổ Phần Hblab Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hblab
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
