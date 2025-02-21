Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Hblab làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,500 USD

I, Mô tả công việc

- Nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp để xác định tập khách hàng tiềm năng, xu hướng thị trường phù hợp với doanh nghiệp

- Tạo và quản lý các account và chiến dịch email, các kênh mạng xã hội, tiếp thị khác để xây dựng hình ảnh công ty, cá nhân

- Tìm kiếm và kết nối với khách hàng để chia sẻ cơ hội hợp tác, kinh doanh

- Phối hợp cùng sales trong quá trình kết nối, chăm sóc khách hàng, thúc đẩy chuyển đổi tạo nhu cầu và tạo doanh thu từ khách hàng.

- Chuẩn bị tài liệu 1st Meeting với khách hàng, tổng hợp thông tin meeting và hỗ trợ Sales công việc admin trong các bước ký NDA, gửi proposal, hợp đồng, …

- Tự theo đuổi, chăm sóc một số khách dự án vừa và nhỏ

- Quản lý hiệu quả công việc cá nhân, KPI và hỗ trợ các công việc Sales support khác theo yêu cầu.