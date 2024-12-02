Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ Phần Sbooks làm việc tại Bình Phước thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - 18 Đường số 40, Khu dân cư Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước , Thành phố Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lập kế hoạch và phát triển nội dung:

Xây dựng kế hoạch nội dung theo tuần/tháng/quý dựa trên chiến lược marketing tổng thểcủa công ty.

Nghiên cứu và phát triển các ý tưởng nội dung sáng tạo, phù hợp với định hướng thươnghiệu.

Sản xuất nội dung:

Sáng tạo nội dung cho các nền tảng số như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Blog, và webstie.

Chỉnh sửa hình ảnh, video, và viết bài viết có chất lượng cao, thu hút đối tượng khách hàng mục tiêu.

Đảm bảo nội dung phù hợp.

Theo dõi xu hướng:

Cập nhật và áp dụng các xu hướng mới trong lĩnh vực nội dung và truyền thông xã hội.

Phân tích đối thủ cạnh tranh và đề xuất các chiến lược nội dung hiệu quả.

Hợp tác và làm việc nhóm:

Làm việc chặt chẽ với các phòng ban liên quan như Thiết kế, SEO, Quảng cáo để đảm bảonội dung được tối ưu và phù hợp với chiến dịch marketing.

Tham gia các buổi brainstorming để đưa ra ý tưởng sáng tạo, mới mẻ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm xây kênh, nắm bắt và cập nhật thường xuyên các xu hướng.

Biết sử dụng 1 số app chỉnh sửa, edit video, hình ảnh cơ bản (capcut, canva,...).

Nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm với công việc.

Có laptop làm việc.

Tại Công ty Cổ Phần Sbooks Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu.

Môi trường làm việc sáng tạo, năng động và chuyên nghiệp.

Được tham gia BHXH, phép năm theo quy định của nhà nước.

Được hưởng phụ cấp lương tháng 13, Lễ, Tết,...

Du lịch, team building hằng năm theo chế độ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Sbooks

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin