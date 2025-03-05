Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa CT1A chung cư VOV Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ xây dựng và phát triển store theo hướng dẫn của leader.

Tìm hiểu thị trường, phân tích xu hướng tiêu dùng để phục vụ hoạt động marketing.

Sáng tạo nội dung hình ảnh, video nhằm tăng độ nhận diện sản phẩm và hiệu quả quảng cáo.

Tối ưu thông tin sản phẩm (SEO Title, Description, Bullet Points, Keywords, Tags) để nâng cao thứ hạng hiển thị và tỷ lệ chuyển đổi.

Quản lý và tối ưu chiến dịch quảng cáo, kiểm soát từ khóa phủ định (Negative Keywords).

Theo dõi doanh số bán hàng, tổng hợp và báo cáo kết quả định kỳ.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quy trình xử lý đơn hàng nhanh chóng, hiệu quả.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của leader.

Không yêu cầu kinh nghiệm, được hướng dẫn và đào tạo chi tiết từ đầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối, mới tốt nghiệp hoặc có khả năng làm fulltime.

Tiếng Anh trình độ khá, có thể đọc - viết.

Sáng tạo chủ động trong công việc

Thích làm việc với số liệu, am hiểu về hành vi người dùng.

Logic, có khả năng thích nghi với những thay đổi mới.

Thái độ làm việc tốt, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập.

Hỗ trợ chi phí gửi xe.

Lộ trình thực tập và review lên chính thức;

Hỗ trợ dấu mộc và chứng nhận hoàn thành thực tập sau khi kết thúc chương trình.

Hỗ trợ thiết bị làm việc.

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội làm việc và học tập liên tục.

Trải nghiệm thực tế và phát triển kỹ năng mềm.

Có cơ hội tham gia Team building/ Đi chơi/ Hoạt động nội bộ/ YEP, …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.