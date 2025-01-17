Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TBD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Số 11, Lô TT04, HD Mon City, Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, chăm sóc, thực hiện và xây dựng phát triển thương hiệu cho khách hàng, quản lý báo cáo chiến lược marketing online tổng thể.

Có kinh nghiệm xây kênh Tiktok và các kênh Social cơ bản.

Triển khai chiến dịch quảng cáo trên Facebook và Google cơ bản.

Có khả năng chỉnh sửa ảnh và video cơ bản.

Xây dựng ý tưởng nội dung sáng tạo trên các nền tảng.

Được hướng dẫn đạo tạo có thể quản lý được công việc.

Ngồi làm việc tại văn phòng.

Phụ trách những công việc khác được Giám đốc phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành: Marketing, Truyền thông, Truyền thông, Quảng cáo, Báo chí, Công nghệ Thông tin, hoặc các ngành liên quan.

Sau khi có kinh nghiệm và được đào tạo, có thể được bổ nhiệm cấp bậc cao hơn, nắm giữ những công việc quan trọng của công ty.

Nhanh nhẹn, ăn nói lưu loát, có khả năng thuyết trình tốt là điểm mạnh, biết tiếng Anh là một lợi thế.

Có tư duy sáng tạo, đổi mới và nắm bắt được các xu thế mới.

Chủ động, có trách nhiệm và ý chí cầu tiến trong công việc.

Nam nữ, tuổi từ 21 – 25 tuổi.

ĐẶC BIỆT LÀ NGƯỜI TRUNG THỰC, THẬT THÀ.

Biết ngoại ngữ là một lợi thế.

Hồ sơ cần có gồm:

CV mô tả bản thân.

Portfolio nếu có.

Bằng cấp nếu có.

Ảnh thường.

Đơn xin việc.

Sơ yếu lý lịch.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TBD Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo học hỏi và đào tạo từ chuyên gia Marketing giàu kinh nghiệm.

Được đào tạo học hỏi và đào tạo

Cơ hội làm việc thực tế trong các dự án lớn với khách hàng trong và ngoài nước, giúp cải thiện kỹ năng và tích luỹ kinh nghiệm.

Cơ hội làm việc thực tế

Hỗ trợ chi phí thực tập tùy theo năng lực.

Hỗ trợ chi phí thực tập

Được hỗ trợ các công cụ làm việc; Canva, Capcut pro, công cụ AI,... giúp tăng năng suất làm việc.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí chính thức sau kỳ thực tập.

Cơ hội thăng tiến

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.

Được công ty đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật và quy chế công ty.

Thưởng ngày sinh nhật, ngày lễ, Tết, thành lập công ty, thưởng tháng lương 13 cuối năm, thưởng công việc hoàn thành tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TBD

