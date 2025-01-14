Tuyển Digital Marketing Ocean Bay Resort Phú Quốc làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vị trí tương đương ở môi trường 5 sao/ Prefer candidates who have the similar experience at 5*

+ Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành/ University degree or higher majoring

+ Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các khách sạn, resort 4-5*/ Minimum 3 years of experience in a similar position in 4-5* hotels and resorts.

+ Tiếng Anh lưu loát/ Fluent English

Tại Ocean Bay Resort Phú Quốc Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến/ Friendliness working environment, promotion opportunities

- Mức lương cạnh tranh./ Competitive salary

- Hưởng 100% lương trong 2 tháng thử việc/ 100% salary in 2 months probation.

- Có phí phục vụ trong thời gian thử việc/ Service charge during probationary period

- Được thưởng các dịp Lễ, Tết, Hiếu, Hỉ/ Year- end bonus; Gift on national and special holidays

- Được hỗ trợ bữa ăn trong ca làm việc/ Meal allowance

- Được hỗ trợ nhà ở nhân viên/ Housing allowance

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN/ Insurance as labor law

- Được 12 ngày phép/ năm/ 12 annual leave per year

- Được thưởng thức Buffett (BBQ) hàng tháng/ Enjoy monthly BBQ

- Được phụ cấp độc hại cho những chức danh có tiếp xúc hoá chất độc hại/ Incident allowance for those who exposed with chemicals

