Tuyển Digital Marketing EMG Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

I. Giới thiệu chung

EMG Education là một tổ chức giáo dục uy tín của Việt Nam, đồng thời là đại diện và đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn giáo dục lớn trên thế giới.

EMG Education là đối tác chiến lược của tổ chức ICDL - tổ chức giáo dục toàn cầu với sứ mệnh nâng cao năng lực kỹ thuật số cho các mục đích nghề nghiệp, giáo dục và xã hội. EMG hiện đang triển khai chương trình Tin học Quốc tế ICDL Digital Student và Bộ chứng chỉ năng lực kỹ thuật số ICDL, bộ chuẩn năng lực được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới với hàng triệu thí sinh và người học hàng năm.

EMG và ICDL Việt Nam đang tìm kiếm một nhà Quản lý Học vụ và điều hành văn phòng ICDL Miền nam. Tiếp tục các nổ lực phát triển chương trình Tin học Phổ thông Quốc tế ICDL tại Tp. Hồ Chí Minh với những năng lực và phẩm chất phù hợp để đóng góp vào việc vận hành phát triển mạnh mẽ của công ty chi nhánh phía Nam.

II. Trách nhiệm:

- Nghiên cứu để nắm vững chương trình và các nền tảng quản lý học liệu, quản lý khảo thí của chương trình Tin học quốc tế ICDL;

- Quảng bá và phát triển chương trình Tin học Quốc tế ICDL, mở rộng hệ thống đối tác triển khai chương trình tại TPHCM và các địa phương;

- Lập kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và ngắn hạn để phát triển rộng rãi chương trình Tin học Quốc tế ICDL tại Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung như: phân tích thị trường và sản phẩm, định hướng đối tác tiềm năng, chiến lược xây dựng và phát triển nhân sự, v.v…