Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY Cổ Phần Thực Phẩm Sen Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Công TY Cổ Phần Thực Phẩm Sen Việt
Ngày đăng tuyển: 28/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/09/2025
Công TY Cổ Phần Thực Phẩm Sen Việt

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công TY Cổ Phần Thực Phẩm Sen Việt

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 61 Đường số 3, Cityland Park Hills, P. 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

• Triển khai bán hàng, đặt hàng, giới thiệu sản phẩm tại các cửa hàng trên các tuyến phụ trách.
• Chịu trách nhiệm duy trì hệ thống khách hàng hiện có và mở rộng khách hàng mới.
• Bán hàng đảm bảo doanh số được giao.
• Triển khai các chương trình khuyến mại, chính sách bán hàng cho các NPP
• Nâng cao doanh số, xúc tiến đưa sản phẩm vào thị trường
• Thực hiện công tác điều tra thị trường, đối thủ cạnh tranh và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để có phương thức kinh doanh phù hợp
• Thực hiện các hoạt động báo cáo theo ngày, tháng, quý, năm hay khi có yêu cầu của công ty

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Yêu thích công việc bán hàng
• Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt
• Nhanh nhẹn, cẩn thận, chăm chỉ, trung thực

Tại Công TY Cổ Phần Thực Phẩm Sen Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận (Lương cứng từ 8-9.5tr
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự có năng lực, tâm huyết, gắn bó lâu dài với công ty.
Làm việc 8 h/ ngày từ thứ 2 đến thứ 6; nghỉ thứ 7, chủ nhật, các ngày Lễ, tết theo quy định của pháp luật và công ty.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi: Tháng lương thứ 13, thưởng thành quả, khám sức khoẻ định kỳ, mua hàng nội bộ, tặng quà dịp Lễ tết, sinh nhật, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Cổ Phần Thực Phẩm Sen Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công TY Cổ Phần Thực Phẩm Sen Việt

Công TY Cổ Phần Thực Phẩm Sen Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 201/1A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

