Tuyển Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 465 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5

Mô Tả Công Việc Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Chủ động trong việc tìm kiếm khách hàng mới

- Nắm bắt nhu cầu KH và tư vấn cho họ khi có yêu cầu đối với sản phẩm Thẻ tín dụng và trả góp của Lotte Finance

- Thúc đẩy doanh số trả góp tại các đối tác về giáo dục, trả góp xe máy và trả góp ô tô theo kế hoạch kinh doanh

- Duy trì các mối quan hệ chặt chẽ với đối tác để chăm sóc, theo sát khách hàng để bán sản phẩm thẻ tín dụng của Lotte Finance

- Hỗ trợ Nhân viên kinh doanh của các đối tác về các sản phẩm của Lotte Finance

- Cập nhật tình trạng hồ sơ cho đối tác kịp thời

- Chủ động duy trì quan hệ với các đối tác trả góp, tăng doanh số sản phẩm trả góp ô tô, xe máy và giáo dục

- Tuân thủ các quy định, quy tắc và chính sách của Lotte Finance

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Giám đốc và quản lý bộ phận

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kinh doanh/ sale/ tư vấn/ bán hàng,

- Ứng viênđã làm việc trong ngân hàng hoặc tổ chức tài chính là một lợi thế

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng quản lý thời gian

- Kỹ năng tổ chức tốt

- Khả năng làm việc dưới áp lực cao

- Chính trực & trung thực

- Thành thạo phần mềm Microsoft Office

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 12- 20 triệu +++ ,gồm lương cứng từ 8 - 9 triệu/tháng + thưởng kinh doanh

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Lịch làm việc 6 ngày/ tuần, nghỉ CN. (Giờ hành chính)

- Đóng BHXH, BHYT ,gói BH sức khỏe theo luật nhà nước qui định.

- 16 ngày phép trong năm gồm 12 phép/năm theo luật qui định + 1 ngày nghỉ sinh nhật + 3 ngày nghỉ hè.

- Thưởng lễ, tết ( tiền hỗ trợ di chuyển dịp cuối năm, thưởng sinh nhật, các ngày lễ trong năm thưởng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin