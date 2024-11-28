Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG MINH làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG MINH
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 65
- 67 Trần Phú, P. Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Đôn đốc và hỗ trợ công ty đại lý ở Bình Dương đi gặp khách hàng và chốt hợp đồng
Tìm kiếm khách hàng, mở rộng mối quan hệ ( Công ty sẽ giới thiệu thêm data)
Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu nữ, ngoại hình khá
Giao tiếp ứng xử tốt
Xử lý tình huống thông minh
Linh hoạt thời gian làm việc
Có phương tiện di chuyển
Tại CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 10tr LCB+ Hoa hồng dự án
Có cơ hội làm việc với các đơn vị nhà nước, doanh nghiệp lớn
Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định của Nhà nước
Thưởng lễ, tết, tháng 13
Thưởng theo doanh thu Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG MINH
