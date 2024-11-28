Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG MINH làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 65 - 67 Trần Phú, P. Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Đôn đốc và hỗ trợ công ty đại lý ở Bình Dương đi gặp khách hàng và chốt hợp đồng

Tìm kiếm khách hàng, mở rộng mối quan hệ ( Công ty sẽ giới thiệu thêm data)

Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu nữ, ngoại hình khá

Giao tiếp ứng xử tốt

Xử lý tình huống thông minh

Linh hoạt thời gian làm việc

Có phương tiện di chuyển

Tại CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10tr LCB+ Hoa hồng dự án

Có cơ hội làm việc với các đơn vị nhà nước, doanh nghiệp lớn

Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định của Nhà nước

Thưởng lễ, tết, tháng 13

Thưởng theo doanh thu Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin