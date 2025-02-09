Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Quân Đạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Quân Đạt
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Dự toán công trình

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Quân Đạt

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- số 7 đường số 12, Khu dân cư Cityland Parkhill, Phan Văn Trị, Phường 10,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tiếp nhận hồ sơ, bản vẽ từ thiết kế (2D-3D), kiểm tra đối chiếu thực tế hiện trạng lập dự toán, bóc tách khối lượng (tháo dỡ, xây dựng thô, kết cấu, hoàn thiện,… ) để lập dự toán thi công.
- Phối hợp với bộ phận mua hàng, giám sát công trình để thường xuyên cập nhật đơn giá vật tư / nhân công thực tế trên thị trường, đảm bảo tỷ lệ dự toán trúng thầu và tỷ lệ lợi nhuận thi công.
- Tính toán phát sinh trong quá trình thi công và quyết toán sau khi công trình hoàn thành (được hỗ trợ từ giám sát công trình)
- Phân tích lập đơn giá chuẩn cho công ty.
- Các công việc khác liên quan tới dự toán báo giá do cấp trên điều phối.
- Có kinh nghiệm trong mảng thi công FnB là lợi thế.
- Sử dụng excel để lập dự toán (không sử dụng các phần mềm dự toán GXD,G8,hitosoft,…)

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng DD và CN, kỹ sư xây dựng, kinh tế xây dựng.
- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí bóc tách khối lượng và lập dự toán. Có kinh nghiệm dự toán hoàn thiện và nội thất là một lợi thế.
- Ứng viên có khả năng làm việc độc lập, tính toán chính xác.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm autocad, excel,…

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Quân Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ và nhiệt huyết.
- Được tiếp xúc với môi trường thiết kế và thi công các công trình nội thất chuyên nghiệp, tính thẩm mỹ cao.
- Đảm bảo đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động.
- 12 ngày phép / năm.
- Du lịch công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Quân Đạt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Quân Đạt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 69 Trần Quốc Tuấn - Phường 1 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

