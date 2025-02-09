Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Quân Đạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

- Tiếp nhận hồ sơ, bản vẽ từ thiết kế (2D-3D), kiểm tra đối chiếu thực tế hiện trạng lập dự toán, bóc tách khối lượng (tháo dỡ, xây dựng thô, kết cấu, hoàn thiện,… ) để lập dự toán thi công.

- Phối hợp với bộ phận mua hàng, giám sát công trình để thường xuyên cập nhật đơn giá vật tư / nhân công thực tế trên thị trường, đảm bảo tỷ lệ dự toán trúng thầu và tỷ lệ lợi nhuận thi công.

- Tính toán phát sinh trong quá trình thi công và quyết toán sau khi công trình hoàn thành (được hỗ trợ từ giám sát công trình)

- Phân tích lập đơn giá chuẩn cho công ty.

- Các công việc khác liên quan tới dự toán báo giá do cấp trên điều phối.

- Có kinh nghiệm trong mảng thi công FnB là lợi thế.

- Sử dụng excel để lập dự toán (không sử dụng các phần mềm dự toán GXD,G8,hitosoft,…)

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng DD và CN, kỹ sư xây dựng, kinh tế xây dựng.

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí bóc tách khối lượng và lập dự toán. Có kinh nghiệm dự toán hoàn thiện và nội thất là một lợi thế.

- Ứng viên có khả năng làm việc độc lập, tính toán chính xác.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm autocad, excel,…

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Quân Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ và nhiệt huyết.

- Được tiếp xúc với môi trường thiết kế và thi công các công trình nội thất chuyên nghiệp, tính thẩm mỹ cao.

- Đảm bảo đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động.

- 12 ngày phép / năm.

- Du lịch công ty hàng năm

