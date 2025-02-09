Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Quân Đạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Quân Đạt
- Hồ Chí Minh:
- số 7 đường số 12, Khu dân cư Cityland Parkhill, Phan Văn Trị, Phường 10,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Tiếp nhận hồ sơ, bản vẽ từ thiết kế (2D-3D), kiểm tra đối chiếu thực tế hiện trạng lập dự toán, bóc tách khối lượng (tháo dỡ, xây dựng thô, kết cấu, hoàn thiện,… ) để lập dự toán thi công.
- Phối hợp với bộ phận mua hàng, giám sát công trình để thường xuyên cập nhật đơn giá vật tư / nhân công thực tế trên thị trường, đảm bảo tỷ lệ dự toán trúng thầu và tỷ lệ lợi nhuận thi công.
- Tính toán phát sinh trong quá trình thi công và quyết toán sau khi công trình hoàn thành (được hỗ trợ từ giám sát công trình)
- Phân tích lập đơn giá chuẩn cho công ty.
- Các công việc khác liên quan tới dự toán báo giá do cấp trên điều phối.
- Có kinh nghiệm trong mảng thi công FnB là lợi thế.
- Sử dụng excel để lập dự toán (không sử dụng các phần mềm dự toán GXD,G8,hitosoft,…)
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí bóc tách khối lượng và lập dự toán. Có kinh nghiệm dự toán hoàn thiện và nội thất là một lợi thế.
- Ứng viên có khả năng làm việc độc lập, tính toán chính xác.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm autocad, excel,…
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Quân Đạt Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tiếp xúc với môi trường thiết kế và thi công các công trình nội thất chuyên nghiệp, tính thẩm mỹ cao.
- Đảm bảo đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động.
- 12 ngày phép / năm.
- Du lịch công ty hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Quân Đạt
