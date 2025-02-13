Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Dược sĩ/Bán thuốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Tháp: VIB Cao Lãnh

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục đích công việc:
Chịu trách nhiệm (i) kiểm soát, đảm bảo các hoạt động giao dịch hàng ngày tại quầy, kế toán nội bộ, kế toán thuế nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và quản trị rủi ro trong mọi giao dịch theo quy định của VIB và (ii) Tăng trưởng nguồn huy động vốn và thu dịch vụ với chất lượng dịch vụ theo quy định VIB.
Trách nhiệm công việc:
• Trực tiếp huy động tiền gửi, đặc biệt từ khách hàng VIP và bán chéo thông qua các chương trình bán hàng, thúc đẩy kinh doanh, chăm sóc khách hàng định kỳ nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh được giao;
• Thực hiện cho vay cầm cố giấy tờ có giá.
• Kiểm soát các nghiệp vụ giao dịch tại quầy, kế toán nội bộ, kế toán thuế bao gồm nhưng không giới hạn: dịch vụ tài khoản, hợp đồng tiền gửi, ngân hàng điện tử, giao dịch ngoại tệ, giao dịch tiền mặt, chuyển tiền, hạch toán sau giải ngân, nhập/xuất Tài sản đảm bảo, nghiệp vụ về séc, giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng, thực hiện các báo cáo liên quan nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và quản trị rủi ro của Phòng theo đúng quy định của VIB;
• Quản lý hình ảnh bộ mặt công sở đơn vị và hoạt động ATMs đảm bảo vận hành thông suốt và an toàn theo quy định VIB;
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) Thì Được Hưởng Những Gì

Khác
Ký HĐLĐ chính thức với VIB, Chế độ BHXH full 100%, Ngày phép 15 ngày/năm & ngày lễ theo quy định luật lao động, Thưởng cuối năm theo hiệu quả làm việc, Lộ trình thăng tiến trong công việc.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 288A An Dương Vương, Phường 4, Quận 5

