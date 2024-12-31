Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Công Nghệ Cao Fda làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Housing, số 299 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Căn cứ theo nhu cầu thực tế phòng QC, RD cần bổ sung nhân sự phụ trách Hồ sơ đăng ký thuốc

Mô tả những trách nhiệm chính:

- Phụ trách hồ sơ đăng ký thuốc dược liệu, thuốc y học cổ truyền

- Soạn thảo, hoàn thiện, nộp hồ sơ (mới, gia hạn, thay đổi,...)

- Thực hiện công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng ban.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

Trình độ văn hóa / Chuyên môn:

- Dược sĩ đại học trường Đại học Dược Hà Nội

Kinh nghiệm làm việc:

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong việc làm hồ sơ đăng ký thuốc dược liệu, thuốc y học cổ truyền ở các nhà máy sản xuất dược phẩm hoặc các công ty thương mại

Vi tính: Thành thạo tin học văn phòng.

Kỹ năng và yêu cầu khác:

- Tiếng anh tốt đảm bảo tìm kiếm, đọc, dịch tài liệu phục vụ công tác đăng ký sản phẩm, tiếng anh giao tiếp tốt là một lợi thế;

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Công Nghệ Cao Fda Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Công Nghệ Cao Fda

