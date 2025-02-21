Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

BIDV chỉ nhận hồ sơ qua website: https://tuyendung.bidv.com.vn/tin-tuyen-dung/501/chuyen-vien-san-pham-the-cap-2.html

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Sản phẩm thẻ cấp 2

Số lượng: 2

Nơi làm việc: Trung tâm Thẻ và vận hành

Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025 - 06/03/2025

Đợt tuyển dụngTuyển dụng nhân sự Đợt 2 – Năm 2025 cho các Ban Trung tâm Trụ sở chính

VỀ CHÚNG TÔI

BIDV mang theo sứ mệnh là tập đoàn tài chính ngân hàng luôn tiên phong, đồng hành vì sự phát triển vững bền của khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng xã hội.

Chúng tôi đang tìm kiếm vị trí Chuyên viên Sản phẩm thẻ cấp 2. Ở vị trí này, bạn sẽ đóng vai trò thực hiện các công tác và dự án ít phức tạp liên quan đến việc vận hành và thiết kế sản phẩm Thẻ theo chính sách, quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ của BIDV.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Nghiên cứu, triển khai chiến lược sản phẩm, dịch vụ thẻ