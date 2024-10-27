Tuyển Editor thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 21A Nguyễn Thị Thập, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch nội dung, soạn nội dung và biên tập nội dung trên các kênh truyền thông của Công ty (website, mạng xã hội,...) Theo sát các hoạt động trong năm theo lịch của Phật giáo và xây dựng nội dung phù hợp Biên tập và tham gia xây dựng kịch bản các thể loại TVC/ video clip. Các công việc khác theo phân công của cấp trên
Lên kế hoạch nội dung, soạn nội dung và biên tập nội dung trên các kênh truyền thông của Công ty (website, mạng xã hội,...)
Theo sát các hoạt động trong năm theo lịch của Phật giáo và xây dựng nội dung phù hợp
Biên tập và tham gia xây dựng kịch bản các thể loại TVC/ video clip.
Các công việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng đọc và viết tiếng Anh tốt, biết thêm 1 ngoại ngữ khác là một lợi thế Khả năng diễn đạt tốt Kỹ năng sản xuất tin, bài, media ĐẶC BIỆT, AM HIỂU VỀ PHẬT PHÁP
Kỹ năng đọc và viết tiếng Anh tốt, biết thêm 1 ngoại ngữ khác là một lợi thế
Khả năng diễn đạt tốt
Kỹ năng sản xuất tin, bài, media
ĐẶC BIỆT, AM HIỂU VỀ PHẬT PHÁP

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng thỏa thuận cạnh tranh Phụ cấp cơm trưa Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác BHYT, BHXH ..... theo quy định của nhà nước và công ty Môi trường làm việc Trẻ trung - Năng động - Sáng tạo Sử dụng sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật
Lương thưởng thỏa thuận cạnh tranh
Phụ cấp cơm trưa
Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác BHYT, BHXH ..... theo quy định của nhà nước và công ty
Môi trường làm việc Trẻ trung - Năng động - Sáng tạo
Sử dụng sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi
Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Bookabang, Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng.

