Tuyển Editor thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT
- Hồ Chí Minh: 21A Nguyễn Thị Thập, Quận 7
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kế hoạch nội dung, soạn nội dung và biên tập nội dung trên các kênh truyền thông của Công ty (website, mạng xã hội,...)
Theo sát các hoạt động trong năm theo lịch của Phật giáo và xây dựng nội dung phù hợp
Biên tập và tham gia xây dựng kịch bản các thể loại TVC/ video clip.
Các công việc khác theo phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng đọc và viết tiếng Anh tốt, biết thêm 1 ngoại ngữ khác là một lợi thế
Khả năng diễn đạt tốt
Kỹ năng sản xuất tin, bài, media
ĐẶC BIỆT, AM HIỂU VỀ PHẬT PHÁP
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng thỏa thuận cạnh tranh
Phụ cấp cơm trưa
Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác BHYT, BHXH ..... theo quy định của nhà nước và công ty
Môi trường làm việc Trẻ trung - Năng động - Sáng tạo
Sử dụng sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi
Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
