Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Hà Nội - Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Triển khai và giám sát thi công các dự án công nghệ thông tin : hệ thống máy chủ, thiết bị mạng, tổng đài, CCTV....

Deploying and supervising the construction of information technology projects: server system, network equipment, switchboard, CCTV....

2. Xây dựng tài liệu hỗ trợ kỹ thuật cho dự án như tài liệu hướng dẫn sử dụng cho các thiết bị hoặc dịch vụ triển khai.

Develop technical support documents for the project such as user manuals for deployed devices or services.

3. Các công việc khác : xử lý sự cố, quản trị và bảo trì hệ thống. Nghiên cứu sản phẩm và giải pháp của các Hãng cung cấp.

Other jobs: troubleshooting, system administration and maintenance. Research products and solutions of suppliers.

4. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và Ban giám đốc

Perform other tasks as requested by the Head of Department and Directors

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có chứng chỉ CCNA hoặc MCSA hoặc tương đương.

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng các trường kỹ thuật chuyên ngành có liên quan đến CNTT

- Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống máy chủ, thiết bị mạng, tổng đài, CCTV

- Tiếng Anh tốt ( tiếng TRUNG là lợi thế )

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm triển khai các hệ thống ảo hóa VMware, hệ thống SDWAN, hệ thống tổng đài VoIP

- Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết về các hệ thống mã nguồn mở

- Có thể đi công tác

- CCNA / MCSA certificate or equivalent is preferred.

- Graduated from University/College of specialized technical schools related to IT

- Experience in working with server & storage systems, network system, firewall, CCTV system from 500 users+

- Can read and understand English documents, communicate in English/Chinese

- Priority will be given to candidates with experience in deploying VMware virtualization systems, SDWAN systems, VoIP PBX systems...

- Able to business trip often

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ tết; Thưởng KPI; lương tháng 13

Nghỉ phép 12 ngày/năm

Du lịch miễn phí theo chính sách cụ thể hàng năm cho nhân viên làm việc từ 1 năm trở lên

Holiday bonus; Bonus KPI; 13 monthly salary

Vacation 12 days/year

Free travel according to specific annual policy for employees working for 1 year or more

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin