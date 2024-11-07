Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE

IT Helpdesk/IT support

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk/IT support Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Hà Nội

- Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Triển khai và giám sát thi công các dự án công nghệ thông tin : hệ thống máy chủ, thiết bị mạng, tổng đài, CCTV....
Deploying and supervising the construction of information technology projects: server system, network equipment, switchboard, CCTV....
2. Xây dựng tài liệu hỗ trợ kỹ thuật cho dự án như tài liệu hướng dẫn sử dụng cho các thiết bị hoặc dịch vụ triển khai.
Develop technical support documents for the project such as user manuals for deployed devices or services.
3. Các công việc khác : xử lý sự cố, quản trị và bảo trì hệ thống. Nghiên cứu sản phẩm và giải pháp của các Hãng cung cấp.
Other jobs: troubleshooting, system administration and maintenance. Research products and solutions of suppliers.
4. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và Ban giám đốc
Perform other tasks as requested by the Head of Department and Directors

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có chứng chỉ CCNA hoặc MCSA hoặc tương đương.
- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng các trường kỹ thuật chuyên ngành có liên quan đến CNTT
- Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống máy chủ, thiết bị mạng, tổng đài, CCTV
- Tiếng Anh tốt ( tiếng TRUNG là lợi thế )
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm triển khai các hệ thống ảo hóa VMware, hệ thống SDWAN, hệ thống tổng đài VoIP
- Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết về các hệ thống mã nguồn mở
- Có thể đi công tác
- CCNA / MCSA certificate or equivalent is preferred.
- Graduated from University/College of specialized technical schools related to IT
- Experience in working with server & storage systems, network system, firewall, CCTV system from 500 users+
- Can read and understand English documents, communicate in English/Chinese
- Priority will be given to candidates with experience in deploying VMware virtualization systems, SDWAN systems, VoIP PBX systems...
- Able to business trip often

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ tết; Thưởng KPI; lương tháng 13
Nghỉ phép 12 ngày/năm
Du lịch miễn phí theo chính sách cụ thể hàng năm cho nhân viên làm việc từ 1 năm trở lên
Holiday bonus; Bonus KPI; 13 monthly salary
Vacation 12 days/year
Free travel according to specific annual policy for employees working for 1 year or more

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 34 Đường số 5 Khu Dân Cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

