Tuyển IT Consultant CÔNG TY TNHH OHMYHOTEL&CO VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 127 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc IT Consultant Với Mức Lương Thỏa thuận

• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Cử nhân/ cao đẳng

• Tiếng Hàn trình độ tương đương topik 5-6 trở lên

• Có kiến thức trong lĩnh vực IT là một lợi thế

• Làm việc có trách nhiệm, nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi cao

• Có kỹ năng đọc hiểu tài liệu, làm việc nhóm và làm việc độc lập

• Chấp nhận dào tạo nếu ứng viên có ngoại ngữ tốt, học hỏi nhanh

Tại CÔNG TY TNHH OHMYHOTEL&CO VN Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương tháng 13

• Chế độ phúc lợi, lương, thưởng hấp dẫn.

• BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

• Tham gia du lịch thường niên của công ty.

• Tiệc sinh nhật hàng tháng...

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, vui vẻ, trẻ trung và năng động.

• Cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OHMYHOTEL&CO VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.