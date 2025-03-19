Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN 247 TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN 247 TECHNOLOGY
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 247 TECHNOLOGY

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 247 TECHNOLOGY

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 326 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Phát triển, tối ưu hóa và bảo trì các giao diện người dùng (UI) cho các ứng dụng web và mobile.
Tham gia vào việc thiết kế và xây dựng các tính năng frontend phù hợp với yêu cầu kinh doanh và trải nghiệm người dùng (UX).
Xây dựng các thành phần giao diện (UI Components) có thể tái sử dụng dựa trên các thiết kế đã được xác định (Figma, Adobe XD, v.v.).
Tích hợp giao diện frontend với API backend, đảm bảo hiệu suất và tính ổn định.
Dẫn dắt và định hướng kỹ thuật cho nhóm frontend, bao gồm việc thiết kế kiến trúc hệ thống và quy trình phát triển.
Theo dõi và cải thiện hiệu suất của các ứng dụng, bao gồm tối ưu hóa tốc độ tải trang, bộ nhớ đệm và tương thích trình duyệt.
Đánh giá, nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để nâng cao chất lượng sản phẩm.
Tham gia vào quá trình code review, bảo đảm chất lượng mã nguồn và tuân thủ các chuẩn mực lập trình.
Làm việc chặt chẽ với đội ngũ thiết kế, backend, và QA để đảm bảo sản phẩm được triển khai đúng hạn và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính hoặc các lĩnh vực liên quan.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm phát triển frontend.
Thành thạo các công nghệ và framework frontend như React, Nextjs.
Kinh nghiệm sâu về HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+), TypeScript.
Hiểu biết vững chắc về nguyên tắc thiết kế responsive, cross-browser compatibility, và các tiêu chuẩn web hiện đại.
Kinh nghiệm tích hợp với RESTful APIs.
Hiểu biết về hệ thống quản lý phiên bản (Git) và quy trình CI/CD.+ Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm tốt.
Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic xuất sắc.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.
Có tư duy về UI/UX và hiểu rõ các nguyên tắc thiết kế sản phẩm lấy người dùng làm trung tâm.
Có kinh nghiệm với các thư viện quản lý trạng thái như Redux, MobX, hoặc Vuex.
Kinh nghiệm phát triển ứng dụng Progressive Web App (PWA) hoặc Single Page Application (SPA).
Có kiến thức về các công cụ kiểm thử frontend (Jest, Cypress, hoặc Playwright).
Có chứng chỉ liên quan (VD: Google Developer, Microsoft Certified).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 247 TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận.
Thỏa thuận.
Được hưởng chế độ: Thưởng lễ, tết, lương tháng 13; quà sinh nhật; thăm hỏi ốm đau; du lịch hàng năm; nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng năm và các quyền lợi khác theo quy định của nội quy lao động và pháp luật có liên quan.
Được làm việc trong một công ty chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và thân thiện, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 247 TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 08 Tòa Nhà Samco, 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

