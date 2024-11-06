Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Zitga studios làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Toyota Thanh Xuân, số 315 Trường Chinh, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

Sáng tạo và diễn hoạt chuyển động cho nhân vật theo kịch bản của Game Designers

Kết hợp với VFX artists tạo ra các hiệu ứng đẹp mắt và tối ưu cho game

Tư vấn, góp ý cho Game Designers và team members để cải thiện chất lượng dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm làm game Animator

Thành thạo 2D Spine và hiểu về 12 nguyên tắc trong animation

Có kinh nghiệm làm effect 2D bằng Spine, Photoshop, After Effect, Particle Unity... là 1 lợi thế

Yêu thích chơi game và làm game

Có tinh thần cầu thị và thái độ chuyên nghiệp trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Không ngại áp lực và luôn sẵn sàng làm mọi việc lớn nhỏ vì mục tiêu chung

Tại Zitga studios Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực; xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm; xét tăng lương theo năng lực max 4 lần/năm.

Thưởng hiệu suất kinh doanh theo quý .

Làm việc 5 ngày/ tuần, từ thứ 2 đến thứ 6; được nghỉ T7, CN.

Thời gian làm việc: 7 tiếng/ ngày (9h-17h30; nghỉ trưa 1h30’)

Được tham gia đầy đủ BHXH/ BHYT/ BHTN theo quy định của luật lao động;

Đóng bảo hiểm PVI kèm 01 người thân;

Du lịch ít nhất 1 lần/năm, cơ hội du lịch nước ngoài; nhiều hoạt động thể thao/ Teambuilding/ Gala trong năm;

Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực, phát triển bản thân;

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhân sự trẻ, năng động;

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí trưởng nhóm, quản lý;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Zitga studios

